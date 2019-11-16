旺角開騷 四成入座率 羅凱鈴送驚喜報答捧場觀眾

跳舞兼唱日文歌

Judas開場時唱出自己的作品《木蘭》，再演繹張學友、王菲、陳慧嫻的金曲，又唱日文歌《Star Time》，她說：「多謝大家今晚來捧場，你們應該好辛苦才來到，我會用不止100分氣力去報答大家。」

接着Judas邊唱快歌邊落台跟觀眾握手，並送出親筆簽名波波。鄭融擔任演唱會嘉賓，與Judas合唱《紅綠燈》和《終身學習》。

完騷後Judas受訪，稱騷前心情複雜，曾就安全理由考慮改期，「不過公司和大會說不能改，觀眾來不到無所謂，最緊要安全，我明白的」。她面對這個演出沒有太緊張，反而好期待，「因為準備了數個月，帶了3個驚喜給觀眾，有弦樂四重奏、跳舞及唱日文歌，我練得好辛苦，因跳舞、日文都不是我擅長的」。她透露女朋友也有來捧場。

鄭融工作受影響

擔任嘉賓的鄭融表示7月推出新歌時，邀得Judas一起街頭表演，笑言這次來報恩，「她好有義氣！她的聲線好有魔力」。她稱表演前有留意路面情况，自己算好彩，能順利到達場館，不過社會動盪，確實影響到工作。提到港台及新城宣布取消實體頒獎禮？鄭融說：「以大局為重，不會可惜，樂壇都是社會其中一環，好多事講整體，有變數、轉形式，我好明白和理解。」

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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