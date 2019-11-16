上載習近平講話撐止暴制亂 周柏豪盼回復平靜可愛的香港

娛樂組

周柏豪於7月2日在Instagram（IG）呼籲登記做選民，惹來內地網民炮轟，有留言叫周柏豪不要返內地掙人民幣，又謂感失望，斥他「港獨」。他曾在微博解釋是呼籲香港市民行使選民登記的權利及義務，是愛護國家、愛護香港的合法行為，但這帖被河蟹。接着他原本參加重慶的音樂節被除名、他的歌曲一度被內地音樂平台下架。他在社交網「潛水」一段時間後，8月9日突然清空IG的7000多個帖子，出席活動亦封口拒受訪。

8月26日，周柏豪在微博以簡體字留言：「身為中國人，熱愛祖國、熱愛香港。本人從未支持港獨，也反對所有違法的暴力行為，特此聲明。」到9月《多功能老婆》落實成為無綫台慶劇。

有歌迷心死 有網民支持

本月12日周柏豪35歲生日，於11日上載一張蛋糕相，說感謝大家祝福。至昨日他分別在IG、facebook及微博上載一張紅色底、以簡體字寫上習近平講話「止暴制亂、恢復秩序，是香港當前最緊迫的任務」的照片。周柏豪還留言︰「希望香港能夠回復平靜可愛的香港，回復應有的秩序。」

隨即引來大批網民留言，有歌迷表示對偶像周柏豪「心死」，向他說再見。有網民問他是否為11月25日播的《多》劇而「打爛招牌」，問是否覺得人民幣那麼重要？有不少網民又說多謝周柏豪提醒11月24日要去投票。也有網民留言支持周柏豪，認為他只是希望香港和平沒有錯。

王祖藍望大家能一起守

除周柏豪外，張栢芝、鍾鎮濤、王祖藍、樊少皇及賈曉晨等都上載習近平講話。張栢芝附上6個紅心。王祖藍說：「香港是我們的家，希望大家能一起守。」鍾鎮濤說：「堅定支持止暴制亂，希望香港早日恢復安寧。」

張栢芝一家遇塞車嗌肚餓

張栢芝還分享與兩名兒子在車上遇塞車的視頻，她說：「塞車塞到好肚餓啊！」未知是否受交通混亂情况影響。之後她再說母子去了食壽司。