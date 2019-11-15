菅田將暉初現《紅白歌唱大賽》 傳山口百惠拍片登場

文：蘇珮欣

第70屆《紅白歌唱大賽》將於下月31日透過NHK現場直播，早前宣布《海街女孩日記》女星綾瀨遙跟男團嵐成員櫻井翔，分別擔任紅白組的主持。電視台昨日公布演出歌手名單，代表男歌手的白組有嵐、關8、King&Prince、Hey!Say!JUMP、Da Pump及福山雅治等；紅組則有女團AKB48、櫸坂46、乃木坂46、Perfume、松田聖子及椎名林檎等。今年人氣急升的日向坂46，跟男團Kis-My-ft2均屬首度出戰《紅白》。

Twice成唯一韓團

值得一提的是，近年演而優則唱的菅田將暉，一如傳媒報道，亦是首次亮相《紅白》。菅田將暉早前在日本舉行巡迴演唱會，一度掀起熱潮，因此成為NHK力邀對象。可惜的是，菅田將暉昨日因忙於演出舞台劇，未能出席記者會，改以拍片方式，表示今年透過開騷，感受到分享音樂的樂趣，「為了令國民都能聽到我的歌聲，我會竭盡全力去唱」。

深受日本歌迷歡迎的韓國女團Twice，今年將會第3度踏上《紅白》舞台，打破日韓關係緊張，韓國藝人遭全面杯葛的謠言。至於日韓組合IZ*ONE，未知是否受到《Produce 101》做馬風波影響，始終無緣亮相《紅白》。

祝賀森昌子榮休

另一方面，有傳婚後引退多年的山口百惠，今年獲NHK積極游說她亮相《紅白》。雖然在昨日公布的名單上，並沒出現她的名字，但據日本雜誌《女性自身》報道，曾與山口百惠及櫻田淳子合稱為「花之三人組」的61歲女星森昌子，今年有望以特別嘉賓身分，在《紅白》作告別演出。

森昌子曾經15次演出《紅白》，亦曾擔任主持，與NHK交情匪淺，加上有傳NHK有意安排她跟兩名兒子：樂隊One OK Rock主音Taka以及My First Story成員Hiro同台演出，吸引森昌子亮相，再借此機會，邀請山口百惠預先拍片，隔空祝賀森昌子榮休之喜。