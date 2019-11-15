周日舉行婚禮 喜餅充滿愛 林志玲蹺Akira曬幸福

林志玲與Akira婚禮喜餅以木盒包裝，選用日本YOKU MOKU品牌，以表達她對日籍夫家的尊重。又特別刻了愛的字樣在木盒上，跟大家分享喜悅。他們附上夫妻合照，志玲小鳥依人蹺着老公，好幸福！有傳婚禮不安排伴郎伴娘，現場佈置從簡。蔡康永、黃子佼、王力宏與太太李靚蕾、小S與丈夫獲邀出席。

黃渤趕不及辦證參加婚禮

內地演員黃渤也在邀請名單上，他跟志玲曾合作電影《101次求婚》，他又在綜藝節目《極限挑戰》中對志玲說：「希望你獲得的，也是樸樸實實的、普普通通的、平平凡凡的真愛。也可能在之前，你演繹了無數的愛情，但就是希望有一天，能夠看到你臉上露出真正的、不是劇本裏的笑容。無論你的選擇與否，我都真誠地祝福你，希望你一生幸福。」當時穿著婚紗的林志玲被他的說話感動得淚流滿面，可惜黃渤趕不及辦證，未能參加志玲的婚禮。

台南市政府送「嫁妝一牛車」

Akira成為台南女婿大陣仗，台南市政府依循古禮準備「嫁妝一牛車」贈送給林志玲與Akira。據稱「嫁妝一牛車」包括12種台南農特產，包括傳統大餅外，還有下營蠶絲被與枕頭、東山龍眼乾、義豐冬瓜糖、七股彩色鹽、佳里牛蒡、新化醬油、龍崎竹炭（柴）、後壁冠軍米與六甲越光米、西港與善化胡麻油、楠西梅醋、西港藺草包與藺草冒等。帶着早生貴子、甜甜蜜蜜等滿滿的祝福。

娛樂組