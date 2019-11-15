唐詩詠偏心馬國明 不想王浩信攞視帝

唐詩詠前年憑《不懂撒嬌的女人》摘下視后，王浩信以另一劇《踩過界》榮升視帝。唐詩詠對於今年能否封后不予厚望，她說：「我鍾意《鐵探》的紅姐（惠英紅），會貼紅姐攞視后！」她反而期待今年兩部作品《白色強人》和《解決師》問鼎「最佳劇集」，盼台前幕後付出的心血獲得肯定。

最佳拍檔無面畀

談到王浩信去年憑《兄弟》入圍爭視帝，最終敗在馬德鐘手中，今年有望憑「最旺拍檔」唐詩詠之助重奪視帝寶座？他自爆仍然恨攞獎，「我信心不足，需要鼓勵，都想攞的」。不料被唐詩詠潑冷水，「你想攞視帝嗎？我不批准呀！我想馬國明攞，今年應該旺他的」。哭笑不得的王浩信坦言好多演員都是強敵，唯有盼觀眾捧場，爭收視點最實際，「我小時候有電視撈飯的傳統，現在睇劇習慣不斷變，希望多些觀眾食飯時會睇這部劇」。

王浩信慘被打爆鼻骨

王浩信劇中一人分演殺手K與教師O兩個角色，有網民嫌他造型變化不大，演殺手時太Chok，髮型不倒。王浩信說：「無特定殺手頭髮一定要亂，都想畫面有藝術感，其實有些開槍鏡頭髮型都有點凌亂的。」唐詩詠在旁開玩笑道：「007個頭都不亂，做殺手最緊要型！」王浩信稱造型由劇組決定，他覺得角色風格、背景及髮型上都有變化，自己也下苦功增肥10多磅演O sir，再為演殺手K減磅操肌兼學搏擊術，「拍打戲時，我盡力將自己推向極限，用多些招式，不見樣都親自做，除非危險性大才用替身，但都試過受傷，被批踭打爆鼻骨，口和鼻都噴血，個鼻腫了數天，幸鼻骨沒移位。唐詩詠笑我個鼻變得更直、更靚仔」。他又嘲唐詩詠是「好拍檔」，在墨爾本拍外景時，趁空檔四出觀光，睇企鵝、歎美食，明知他要戒口減磅，還傳美食相引誘他。

殺手K角色專替人解決問題，王浩信透露現實中遇到問題卻不願打擾身邊人，寧可自己找方法處理，「我個腦會分拆幾個王浩信出來，自問自答去解決問題，解決不到就會祈禱求神幫我」。他覺得人生最難解決是自己的心魔，「好多問題睇你點睇，其實最大問題就是自己，我有要求、執著、恐懼，唯有不斷學習改變自己」。他另一個角色O sir平易近人，與學生相處融洽。現實的他作為一女之父，是慈父還是嚴父？王浩信即落閘道：「講回部劇啦！」他稱拍攝校園戲，非常享受簡單的感覺，好開心，羨慕有30歲的童顏演員仍可扮演學生。

唐詩詠自嘲惡不出樣

唐詩詠回想年輕時也愛演學生，今次初演老師角色感覺良好，唯一是要發惡鬧學生，較學吹笛演戲更困難，「我有努力表現嚴厲一面，結果惡不出樣，所以一班學生戲內戲外都不驚我」。她表示平時好少發嬲，不過爆發起來會嚇到人，「有些事我未必會嬲，別人覺得無問題反而我會嬲」。她笑言新目標就是要做到令人怕自己，但自嘲在以前的男朋友面前從來都沒有威力，「只得爆一吓令人驚，之後又風平浪靜，無一個男友驚我」。她表示在婚前演出不會設限制，希望將來的另一半都會明白她的工作，「將來結婚後，老公成為我的一部分，若他接受不到我拍親熱戲，我會不拍，所以趁單身可做就做」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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