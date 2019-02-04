【開箱】吉田鋼太郎主演 《我和父親的Final Fantasy XIV》電影比日劇出色

打機修補父子關係

《我和父親的Final Fantasy XIV》改編自真人真事，話說一名日本電子遊戲博客Maidy，想到以別開生面的方式，重新修補日漸疏離的父子關係，於是慫恿六旬父親，試玩網上RPG遊戲《Final Fantasy XIV》，而他則化身神秘玩家，藏身虛擬遊戲世界，負責從旁指導老父，二人並肩作戰，直至打完「大佬」，才跟對方相認。

Maidy把整個遊戲過程，寫成網誌《光之父親計劃》，吸引大量網民及遊戲玩家追看，網誌點擊率超逾1000萬次，兩年前率先改編拍成日劇《太空戰士XIV：光之老爸》，起用《非常審查官》老牌男星大杉漣扮演父親，《你家是我的事》千葉雄大則是其子「光生」，目前仍然可以透過串流平台Netflix收看。

遺憾的是，大杉漣於去年2月因急性心臟衰竭逝世，終年66歲。電影版改由吉田鋼太郎扮演父親角色，並跟近年人氣急升、深受女生愛戴的坂口健太郎合作，演繹一場含蓄內歛且不失幽默的父子情緣。加上《海猿》男星佐藤隆太、《A Life~深愛的人》財前直見、《Sunny陽光姊妹淘》山本舞香等演出，無疑比日劇版更具星味。

自從拍罷《大叔的愛》，吉田鋼太郎不單戲路更廣，並吸納不同年齡及性別的粉絲，他在《我和父親的Final Fantasy XIV》扮演木訥寡言的父親，從不理會家事，只專注發展事業，就在即將晉升社長之際，突然宣布辭職，這個令人難以理解的決定，正好為他展開「第二人生」埋下伏線。

吉田鋼太郎演活了日本傳統的嚴父形象，坂口健太郎則是當今社會的標準「宅男」，表面上對工作欠缺熱誠，更遑論談情說愛，他跟女同事的唯一共通話題就是「打機」。坂口演來不溫不火，傻氣不失可愛，角色恍如度身訂做。

電影女角更加出色

另一方面，電影版的女角並非如日劇僅以「花瓶」姿態亮相，無論是飾演光生妹妹的山本舞香，抑或暗戀光生的辦公室女同事佐久間由衣，都有不少發揮機會，例如山本舞香充當父兄之間的溝通橋樑，以及她帶男友「見家長」兩段戲分，都令觀眾對這位小女生增添不少好感。

至於更大亮點是財前直見扮演光生媽媽，她周旋於老公和一對子女之間，時而慈愛，時而訓誡，令人感受到她才是維繫這個小康之家的「一家之主」，財前直見演來揮灑自如，而且恰如其分，既沒有搶去兩位男主角的風頭，亦能贏得觀眾的注目和讚賞。