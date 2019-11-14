卓韻芝千字文求「前輩們」發聲 中大舊生森美開咪哽咽

黃家強：不快樂的生日

卓韻芝的「千字文」提到前輩們當年目睹屠城，能懷着勇氣、惻隱，公開表態，她說：「位高權重的前輩們，你們定必有更多門路、人脈和方式，不敢多言建議，至少最低限度地，懇求你們立即公開發聲。求求你們。」

黃家強昨日55歲生日，他於凌晨上載黑白蛋糕照片留言：「一個非常之不快樂的生日，不要和我說生日快樂，大家為香港祈禱，說聲『天佑香港』吧！」許廷鏗以歌聲代表他的心情，在社交網上載一張木無表情的黑白照片，再加上幾句《偽人》的歌詞「圍牆有耳，浮雲有眼。沿途有舌，而誰有力。若是暴露我的真，我擔心你轉身。若是暴露我的真，我擔心，冒犯眾生」。

麻利亞：要守護學校

中大畢業的森美昨早在節目開咪時哽咽。他播王菀之的《天堂有路》後說︰「天堂有路，但係人間未到絕路，努力！」小儀接着表示︰「我哋大家都係香港人，我愛香港！」同是商台節目主持的麻利亞亦是中大校友，她在社交平台留言，人生最快樂的事情是讀過中大，有這些日子是死而無憾，要守護學校。

阮民安在社交平台上載前晚在中大跟立法會議員鄺俊宇的合照。他稱現場所見很多催淚畫面：「啱啱離開中大，見到過百個同學繼續做人鏈，傳外賣，迴旋處，起碼有超過二三百架私家車同電單車做車龍同等接人走！喺最壞嘅時代，我見到最靚嘅香港。」

黃泆潼：TG帶走了婆婆

另一方面，曾參選港姐、前無綫藝人黃泆潼昨日在社交平台留言：「昨晚TG帶走了婆婆。Tear gas took my grandma's life last night.」 傳媒致電向她了解，黃泆潼迴避不回應，只說：「多謝關心」。黃泆潼是1999年落選港姐，同屆三甲是郭羨妮、原子鏸與胡杏兒。黃泆潼離開TVB後專注做DJ很受歡迎。

娛樂組