無綫宣傳活動被「三罷」 賈思樂取消尾場演唱會

記者：林祖傑

攝影：孫華中

賈思樂演唱會昨晚第2場，因交通與社會環境而決定取消，賈思樂無奈拍片宣布這消息。他說：「如果你是買了今天，即11月13日《賈思樂Me & My Girls演唱會》門票，我很抱歉告訴你，今天這場演唱會要取消了，主要是因為交通非常不方便，以及安全起見，我們真的是迫不得已下了此決定。Anyway，怎樣也好，我很希望如果可以，明年再有機會開騷，希望你們繼續支持我，Ok？多謝！」退票方面稍後會安排。

老闆遠道而來 鄭嘉穎如常宣傳

昨日無綫原本有3個宣傳活動在將軍澳舉行，包括台慶劇《多功能老婆》楊千嬅、陳煒與黃浩然等主角出席的宣傳活動，全部也要取消。周秀娜、湯洛雯的品牌活動，還有SEVVA新裝修開幕酒會皆取消。

鄭嘉穎昨日下午到中環出席手表品牌宣傳，據知因品牌老闆專程由歐洲到港，故活動如期舉行。嘉穎敬業配合，並分享他多年收藏手表的心得，說手表最能突顯男人品味。他又爆要培養老婆陳凱琳對手表價值的認識。他稱結婚5周年、10周年都想買對男女表做紀念禮物。

商業二台改播特備節目

「三罷」行動中，商業二台叱咤903昨日在社交平台宣布，由早上10時至晚上7時停播所有節目，改為播放特備節目《還我們公義903個個為什麼？》。聽眾可以透過WhatsApp寫下想向政府提出的問題，並經過揀選在電台播出。

苗僑偉爆戚美珍在廁所練歌

昨晚賈思樂《Me & My Girls in Concert 2019 （part 2）》取消，但前晚眾星伴月，如常舉行，多名女藝人參與，包括戚美珍、毛舜筠及向海嵐擔任嘉賓，陳法蓉與李司棋更上台爆料。

戚美珍獲老公苗僑偉（三哥）到場支持，她與賈思樂合唱英文歌，更大展舞姿。受訪時她謙稱只是硬着頭皮，三哥即大爆她在家中霸住廁所練習，他說：「全靠我大叫encore ，她才可以唱到3首歌，她表現好好，在廁所練了幾日。」

戚美珍表示，唱歌夠氣是當媽媽練回來，生兩個就更加好氣。三哥爆老婆花名叫『天涯歌手』，因為去唱K都是她唱晒。

陳法蓉自言五音不全，故當爆料嘉賓，認識賈思樂超過廿年，決定上台破壞對方形象透露其烏龍事。早前傳她與好友蔡少芬老公張晉不和，她亦趁機主動否認其事，指張晉亦在網上祝她生日又細一歲，還稱與張晉一向關係很好，看着對方追求蔡少芬、求婚到二人結婚，每次都在場。對於蔡少芬再懷孕，她說：「她兩個女出世我都在醫院陪伴，今次她再懷孕，我當然非常開心，通知我時都開心到喊，今次留定時間在港陪她，我當然知道仔定女，但她無講，我亦不會講。」

司棋姐指賈思樂缺點太靚仔

司棋姐表示由無綫劇《山水有相逢》起已認識賈思樂，但30多年沒見，也不知有什麼料爆，只能說對方很乖、很有禮貌，少時是陽光大男孩，唯一缺點是太靚仔，但當時不太流行「西洋娃娃」樣，所以演藝路較難行，她說：「但他有樣巴閉，就是到今日依然屹立不倒。」

另一方面，85歲生日的羅蘭姐及「蝦仔嗲哋」盧海鵬都有到場，演唱會上賈思樂更向羅蘭姐獻花。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com