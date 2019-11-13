【開箱】Disney+上架前夕 《復仇者聯盟4》鐵甲奇俠父女刪剪片段瘋傳

迪士尼旗下Marvel超級英雄片及原創劇集，肯定成為Disney+最強賣點，據報在戲院上映過的23齣MCU（Marvel電影宇宙）作品中，由《鐵甲奇俠》到《復仇者聯盟4：終局之戰》等16齣電影，即日可在Disney+收看，加上跟MCU有關的原創劇集，包括「邪神洛基」湯希丹斯頓（Tom Hiddleston）主演《Loki》等，亦只有在此平台獨家播放，超英迷豈能不乖乖奉上月費？

父女在虛擬世界重逢

就在Disney+上架前夕，昨日網上瘋傳一段《復仇者聯盟4》刪剪短片，內容正是Netflix原創劇集《漢娜的遺言》女主角嘉芙蓮蘭科（Katherine Langford），戲中扮演「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）女兒，長大後跟亡父在虛擬世界重逢。無論是超英迷抑或《漢娜》粉絲，無不表現興奮，同時證實導演羅素兄弟（Russo brothers）所言非虛。

早在《復仇者聯盟4》上映期間，羅素兄弟接受傳媒訪問時承認嘉芙蓮蘭科的確有參與此片拍攝，扮演鐵甲奇俠女兒Morgan Stark，在父親壯烈犧牲後多年，她已長大成人，某日跟亡父在一個虛擬世界內見面，情况就似奸角魁隆集齊「無限寶石」，彈指之間把半個宇宙的生物化成灰燼，然後跟養女嘉魔娜在同一空間內再見一樣。

事實卻是，羅素兄弟以片長為由，加上Morgan Stark角色一直以小女孩姿態亮相，她跟牀邊的父親說：「我愛你3000。」更成為本片金句，如果突然改以成年人登場，恐怕觀眾睇到一頭霧水，因此最後決定把整段戲分刪除，就連片尾的演員名單亦欠奉，令到入場觀眾失望而回，有網民更透過社交媒體質問嘉芙蓮蘭科：「究竟你演了什麼東西？」她只能無言以對。

就在《復仇者聯盟4》上映超過半年後，昨日網上瘋傳嘉芙蓮蘭科跟羅拔唐尼在虛擬世界對望的畫面，不單還了女方一個公道，更重要的是，此片早前推出藍光影碟，重新收錄多條刪剪片段，以及從未曝光的「彩蛋」，依然不見嘉芙蓮蘭科出鏡，如今突然在網絡重生，難怪有網民懷疑，此舉似為配合Disney+上架而作出的宣傳策略。

飾演女鷹眼不二之選

提起嘉芙蓮蘭科，年僅23歲的她除了扮演鐵甲奇俠女兒外，有超英迷亦覺得她束起長髮的打扮，跟Marvel超級英雄漫畫中的「女鷹眼」Kate Bishop簡直如出一轍。

巧合的是，有傳MCU踏入第4階段後，將會展開復仇者接班人《Young Avengers》的全新故事，而女鷹眼正是其中一員，加上在《復仇者聯盟4》已經登場的「蟻俠」女兒Cassie Lang，由此推斷，羅素兄弟刻意把嘉芙蓮蘭科「隱藏」，稍後才以秘密武器姿態出場，亦未嘗不可吧。