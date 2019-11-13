台慶改名「珍惜香港 發放娛樂」 無綫：為港人注入正能量

林凱恩不夠黃碧蓮性感

林凱恩、黃碧蓮及阮嘉敏昨日為《珍惜香港 》台慶表演項目排舞。林凱恩透露她們到時將會聯同蔡思貝和劉佩玥等一眾港姐師姐、師妹跳舞演出，聽聞其間還會播放以前的港姐片段，她笑言好驚，「因為好似整容前後咁。（你好大分別？）都不是。（跳舞如何？）一般般，但我會全力以赴、做到最好」。問到舞衣方面會否性感？林凱恩透露會有不同主題，性感程度因人而異，她的裙尺度很高，黃碧蓮就可以性感一點。

黃碧蓮表示其舞衣款式都是斜膊，但因近日病到失聲，所以這日才開始排舞，她自言跟住跳都OK的，但有些很專業的動作，她做起來都會有少少尷尬，因覺得不夠型。談到無綫今年台慶改名？林凱恩說有聽過，不擔心到時會改不了口，會因應公司需要去做。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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