【開箱】《神探俏嬌娃》由電視到電影再度重拍 題材荒造就舊戲無限復活

電視劇連拍5季

《神探俏嬌娃》原是1970年代的同名電視劇，由姬積遜（Kate Jackson）、積琪蓮史密夫（Jaclyn Smith）及花拉科茜（Farah Fawcett）主演，後者金髮藍眼，笑容甜美，一直被視為美國甜心，也是3名「查理的天使」中最紅。可惜10年前不敵癌魔逝世，終年62歲；劇中3名俏嬌娃為從不露面只聞其聲的富商私下調查案件，各司其職，一連拍足5季。直到2000年，《ET外星人》童星出身的茱芭莉摩亞（Drew Barrymore）牽頭，邀請了好友金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）和美籍華裔女星劉玉玲（Lucy Liu）演出，全球收逾2.6億美元，乘勢開拍續集，原班人馬埋位，並安排在2003年上映，票房近2.6億美元，茱芭莉摩亞見好即收，直到去年再提出搬上大銀幕。

伊莉莎白賓絲編導演

2019年版本的《神探俏嬌娃》，也配合潮流講女權，請來《飢餓遊戲》系列女星伊莉莎白賓絲（Elizabeth Banks）自編自導自演，她之前執導的《完美巨聲幫》，新作成本不足3000萬美元，卻在全球收超過2.8億美元，活躍幕前的她亦成為導演搶手貨。在之前的劇集及電影版中，3名俏嬌娃的助手Bosley都是男性，來到新版則換上伊莉莎白賓絲親自演出。

新版「查理的天使」最令人熟悉的，首推《吸血新世紀》系列姬絲汀史超域（Kristen Stewart）；娜奧美史葛（Naomi Scott）演出過《Power Rangers：戰龍覺醒》，亦是今年全球大收逾10億美元的《阿拉丁》女主角。至於艾拉巴連斯卡（Ella Balinska）則是新人，不過身高5呎10吋的一副模特兒身形，非常突出。

3天使各司其職

新版《神探俏嬌娃》講述天才工程師Alexander擁有的科技公司，發明了嶄新能源系統，可令建築物在電力方面自給自足。團隊中的首席程式員Elena（娜奧美史葛飾）在檢查時意外發現如果系統被誤用，可殺人於無形，後果不堪設想。面臨滅口危機的Elena被美貌與智慧並重的「天使」 Sabina（姬絲汀史超域飾）及Jane（艾拉巴連斯卡飾）救回，三人用盡各種古怪身分、性感造型，追查能源系統的潛在買家。

3名主角在片中各有所長互補，Jane是前MI6，經過最強軍事訓練，所以循規蹈矩。Sabina卻相反，十分反叛，姬絲汀史超域自言跟她的性格相近。至於娜奧美扮演的Elena，本不屬於「天使」行列，一開始跟着Jane和Sabina行事，後來用聰明才智幫助她們，三人一起合作，產生很有化學作用的姊妹情。

片商為隆重其事，主題曲《Don't Call Me Angel》亦非常認真，請來當紅的Ariana Grande、Miley Cyrus及Lana Del Rey合唱，MV早前曝光，三女在MV中化身「查理的天使」。

上映日期：11月14日