《獅子山上》扮癱瘓「包山王」難揣摩失信心 林德信被衛詩雅鬧醒爆發演技

記者：柯美

攝影：黃梓烜

林德信拍《獅子山上》時一度迷失，不知如何揣摩癱瘓角色，他說：「邊拍邊𤷪，覺得自己做不來，擔心演不到這種感覺，我曾問導演可否改一改劇本，但導演堅持，幸好得詩雅不停與我交流，幫了我很多。」其中有場戲，林德信要激動落淚，但詩雅見他有點迷惘，於是爬上幾米高台，用老婆的心態駡他，詩雅說：「他說沒這種感覺，我便狠狠鬧他，講出戲中老婆的心聲，鬧完他全組靜晒，之後他開始有感覺，我便離開讓他繼續拍，就這樣順利完成了。」

林德信得父親林子祥鼓勵

《獅》片是真人真事改編，講述曾是「包山王」的黎志偉如何逆境自強，林德信和衛詩雅雖沒有黎志偉受那麼大打擊，但他們也遇過不少挫敗，林德信本着勇往向前心態，一步一步跨過難關；詩雅則熱愛演戲，所以即使試過無工開和無收入都堅持至今。林德信說：「無論在電影和音樂發展上都嘗過挫敗感，唯有不放棄繼續前行，希望下次再做好些，心態好正面，同時不停增值自己，這樣才有進步。」他自覺幸福，有爸爸林子祥了解他的工作，給予意見和鼓勵，「好似《獅》片有很多CG，爸爸跟我說：『聽講好難拍，別想太多，不要框住自己，放膽去做便可以』」。

詩雅曾懷疑自己入錯行

詩雅每當無人問津無戲拍時，便懷疑自己能力，更曾一度問自己是否入錯行，「間中就會有這種情緒，因為這行工作和收入不穩定，好無安全感，最谷底是入行第三年，跟現在一樣是電影的冰河時期，無工作，無收入，又要養家，都有問自己是否仍要繼續下去，但我太熱愛演戲，無份工比演戲更熱愛，你就無藉口再離開了，憑信念和熱誠才可堅持至今。這行很易養懶人，所以我不讓自己停下來，沒工開就不停學東西增值自己，將時間填得滿滿」。

導演：林德信不是首選

《獅子山上》導演梁國斌透露，黎志偉一角本來不屬意林德信來演，「戲中角色是人夫兼爸爸，較為成熟，整個故事是講男主角由年輕到有承擔熟男的成長故事；既然林德信對自己有信心，就決定用他。」

在拍攝時，林德信經常不經意做回自己，梁國斌當時跟他說：「我們拍完這電影還可以有下一部，但黎志偉沒有，所以要進入黎志偉的世界去演。」林德信有場泳池戲被導演讚賞，「我最喜歡他跟飾演影子朱鑑然在泳池對話那幕，朱鑑然赤裸裸血淋淋侮辱他，他明白自己是什麼處境，入晒角色，我未見過這個林德信，好正 」。

林德信化妝：Aimie Cheung

服裝：Christian Dior

髮型：Negan Leung @Hair Corner

衛詩雅化妝：Kayte Fung

髮型：Nikoo Chan@Hair Corner

場地提供：R One Space（銅鑼灣）

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com