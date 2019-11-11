【開箱】《決戰中途島》美國開畫報捷 群星演繹二戰重要一役

耗資1億美元攝製

《決戰中途島》未計宣傳費用，耗資1億美元攝製，堪稱最昂貴的獨立電影，據悉內地片商亦有份投資，同樣上周五在大陸開畫，上映3日剛超過1億人民幣，排在上映已17天的《少年的你》之後，屈居票房榜亞軍位置。《決戰中途島》將二戰最傳奇的一役搬上大銀幕，講述1942年6月，日本偷襲珍珠港6個月後，情報官反思珍珠島的失敗，預測中途島是日本皇軍下一個偷襲目標，堅定否決華盛頓海軍上將的戰局分析，最終美軍在中途島環礁附近擊敗日本帝國海軍艦隊，以一艘航空母艦沉沒為代價，但擊沉日本主力航空母艦四艘，以及巡洋艦等，重創日本艦隊，扭轉二次大戰局面。

近年荷李活鮮拍戰爭片，《星際啟示錄》基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《鄧寇克大行動》可能已是較突出的例子。《決戰中途島》由《天煞-地球反擊戰》羅倫艾默烈治（Roland Emmerich）執導， 《水行俠》柏德烈韋遜（Patrick Wilson）、《喪屍樂園》活地夏里遜（Woody Harrelson）、《哈比人》陸克伊雲斯（Luke Evans）、《倫敦淪陷》阿朗艾克（Aaron Eckhart）、《明日之後》丹尼斯奎爾（Dennis Quaid）主演；另外，豐川悅司扮演山本五十六，淺野忠信和國村隼則分飾山口多聞和南雲忠一等日軍將領。

中途島戰役曾搬上大銀幕

這段美軍一雪珍珠港前恥的戰役，早於1970年代已搬上大銀幕，《中途島戰役》（Battle of Midway）由《國際機場1975》積史密（Jack Smight）執導，扮演美軍的粒粒皆星，包括亨利方達（Henry Fonda）、查爾登希士頓（Charlton Heston）、羅拔韋納（Robert Wagner）、羅拔米湛（Robert Mitchum）、湯沙力（Tom Selleck）及三船敏郎等。

至於《決戰中途島》，聚焦美軍艦隊與日本海軍在中途島的決戰，亦是太平洋戰爭的重要轉捩點。以此為背景，講述美國海軍上下一心、以弱勝強的故事。日軍偷襲珍珠港後，中途島開戰時美軍各方面實力都不及日軍。但美軍把握唯一優勢：情報及士兵鬥志被低估。雖然今時今日拍電影，什麽都可以靠電腦特技幫忙，但此片還是得到美國國防部支援，例如可在美軍弓鰭魚號潛艇上取景，使用福特島和珍珠港上的設施等，增强實感。

《決戰中途島》香港上映日期：11月14日