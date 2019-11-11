2000粉絲迎接 獲贈餅乾明信片 太陽大聲退役考慮重組BigBang

去年3月入伍的BigBang成員太陽和大聲，接受為期5周的基礎軍事訓練後，獲分派到第五炮兵旅團和必勝部隊服役。不過，由於二人所屬軍營位處非洲豬瘟的檢疫地區，所屬事務所聽從政府部門建議，把二人的退伍儀式改為在京畿道龍仁市的陸軍地上作戰司令部外舉行，吸引約2000名來自全球的BigBang粉絲到場迎接。

派餅乾明信片

太陽首先發言，感謝粉絲支持外，又提到在服役期間，得到軍官和同袍的帶領，「讓我度過一段極有意義的時光」；大聲亦認同，「我也在軍中受益匪淺」。為了回饋粉絲的心意，太陽準備了大量餅乾，親自走到粉絲堆中逐一派發；大聲更送上親筆留言的明信片，令粉絲非常感動。

由於GD及另一成員T.O.P已經退伍，如今太陽及大聲回歸，粉絲最關心的當然是BigBang何時再戰樂壇？太陽未有給予肯定答案：「這個問題需要很大的智慧去解決，我們會慎重考慮，收集各人的意見，然後才以最好的面貌來報答大家的支持。」

高庚杓留言恭喜

提起太陽，他在退伍後立即透過社交媒體Instagram（IG）上載多張照片，包括他穿著軍服敬禮、跟部隊同袍擁抱，以及與大聲的粉絲一起舉行歡迎標語的手幅等，反映他退役心情相當亢奮。

至於比太陽遲兩個月服役的韓劇《回答吧！1988》男星高庚杓，亦在其IG留言：「恭喜你，很快就輪到我退伍了。」結果太陽回覆：「庚杓啊，那一日（退役）會來臨嗎？」網民大讚太陽很搞笑，又說估不到原來二人私下感情頗佳，可以戲謔對方。