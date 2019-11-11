著情侶裝 火堆旁親密依偎 林志玲Akira疑似結婚相曝光

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從網上流傳的照片所見，林志玲和丈夫Akira拍攝的場地位於郊野，在一片綠油油的草上，有長板櫈、木鞦韆，還以長木生營火。志玲依偎在老公身邊，兩人深情對視，帥哥配美女，相當甜蜜，浪漫指數爆燈。照片還見到有一班工作人員，包括攝影師、化妝師、髮型師等為拍攝忙碌。

11月17日舉行婚禮

林志玲和丈夫Akira婚禮邀請卡已曝光，卡上寫着：「來自我們的小邀請～因為您對我們而言是非常重要的人，所以請您來接受我們愛的抱抱。讓幸福無限延伸～2019年11月17日，在台南喔，預計下午就會開始小小的儀式派對，We will be honored with your presence.」，署名是「良平Akira & 志玲 敬邀」。

婚禮邀請卡滿載着兩口子幸福喜悅心情，他們僅邀請至親好友出席，據知婚禮於台南舉行，地點仍未公布，但知情人士透露，林志玲爸爸是台南後壁人，估計孝順的林志玲會選擇後壁為婚禮地點。

經理人證實喜訊

林志玲經理人回覆傳媒時證實喜訊，「非常感謝媒體朋友們的關愛，當天是一個小小至親好友家庭宴會，一定會分享最幸福的影像給大家。真的很抱歉沒有廣大邀請，會選在台南是作為女兒希望創造跟爸爸媽媽一樣的回憶，共築溫馨。謝謝大家，辛苦了」。