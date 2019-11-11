上海物業母親居住 劉嘉玲：無理由放售

屢傳她放售上海的物業，嘉玲大表無奈：「我之前已澄清過，不明為何經常有這些傳聞，不知找來什麼寓所，就說成我的寓所放售，媽媽住在我的物業，無理由要放售，而且內地是限購物業的，不似香港那麼自由，根本不會有太多物業。」

欣宜美加探親錯過見謝婷婷

鄭欣宜剛去完美加探親和旅行，但錯過跟老友謝婷婷聚會，有傳當了媽媽的婷婷秘密返港，她說：「不知道，不過之前已見過她的BB。」

港台和新城電台決定今年取消音樂頒獎禮，新城轉形式頒獎，欣宜覺得做法恰當，因應社會發生事情，低調處理比較好：「我不會失望，就當搵少套衫出活動，無論如何，都不會影響我們做好音樂的信念。」欣宜開始宣傳網劇和歌曲，又要繼續拍攝ViuTV節目《最愛母飯開》，雖然訪問素人媽媽時，令她想起親人，但是個好機會吸收正能量和廚藝。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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