隱形7個月現身 感謝《牛下》同事體諒 黃心穎：我好驚

娛樂組

心穎昨日在Instagram（IG）上載《牛下女高音》劇本，留言：「《牛下女高音》經歷了被抽起、傳言要重拍、之後決定唔重拍、到最後成為了台慶劇，我實在有太多感受…」又說：「除了好開心最後能夠原裝版本播出，我心裏一直最大的感覺係『我好驚』：我好驚因為我而影響到《牛》劇的成績、我好驚會白費了大家的心血…只餘最後五集，我衷心多謝促使《牛》劇有機會播出的每一位，也要多謝收看的您們，更要多謝劇中對手和同事們的體諒。願大家一切安好。」

《牛下女高音》進入結局篇，劇集播放前心穎曾聯絡監製黃偉聲表示感恩，一班演員努力沒有白費，並送上祝福。劇集播出前雖然有網民揚言因黃心穎要罷睇，但憑劇中一班中佬的實力演出，收視成績與口碑也有交代。

疑為重返演藝界鋪路

《牛下女高音》播出尾聲，心穎「蒲頭」，難免惹揣測她試觀眾反應，為重返演藝界鋪路。看心穎的Instagram，帖文出了6小時，有近1.2萬個「讚」，看來沒有惹起太大反感。由於她的Instagram沒有開放留言功能，故留言的皆是心穎朋友，個個也是鼓勵給她加油。