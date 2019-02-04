【開箱】韓國樂壇競爭大 Twice師妹ITZY勢成新人王

練習生爭取出道機會

不少韓國年輕人都以當上偶像團體成員為人生目標。他們從小學跳舞唱歌，以考取藝人事務所練習生為入行首步。當選練習生後，繼而是日復日、年復年的培訓，希望在芸芸練習生中爭取上位機會。不少年輕人從十多歲開始當練習生，直到20多歲仍未能出道，例如G-Dragon就做了11年練習生，才有幸成為BigBang一員；Twice隊長志效也做了10年練習生，至於少女時代前成員Jessica和EXO隊長Suho，也分別培訓了7年才等到出道機會。

累積演出經驗 得粉絲鼓勵

最近韓國爆出有線頻道Mnet的才藝比賽真人騷《Produce 101》系列製作人安俊英涉嫌受賄，操控《Produce 48》及《Produce X 101》賽果，強行將票數不足的參賽者，變成名列前茅，因該節目排名最前11位的，將組成偶像團隊出碟演出，所以做馬事件也可看到當地年輕人想成為偶像歌手並非易事。

Twice同門師妹ITZY，成員包括禮志、Lia、留真、彩領及有娜，今年2月出道，年齡由15至19歲不等。雖然年紀輕輕，但ITZY各人其實都有演出經驗；18歲彩領曾參加歌唱比賽《K-Pop Star 3》及《Sixteen》。18歲留真則參加過才藝比賽節目《MIXNINE》。禮志、留真、彩領及有娜前年亦亮相過節目《Stary Kids》，與男練習生跳舞對賽。

雖然ITZY成員各有演出經驗，但直到今年才成軍，所以在專訪中她們表示，感覺夢想成真。禮志與彩領異口同聲稱心情複雜，開心之餘同時感到有點不真實。Lia表示，像發夢一樣。彩領稱透過才藝比賽節目獲益良多。留真則說收到很多粉絲的支持，現在是報答他們的時候。她們又謂看到粉絲鼓勵的信件，寫下「多謝你出生在這個世上」及「多謝你們出現在我身邊」等字句時最為感動。

歌曲橫掃音樂節目流行榜冠軍

ITZY出道短短9個月，成績不俗，歌曲《Dalla Dalla》獲9個韓國音樂節目流行榜冠軍，MV在YouTube錄得超過1.5億點擊，成為韓國新女團最快破億點擊的MV。根據Gaon音樂榜，ITZY新專輯《Icy》銷量超過11萬張，在本年度新女團之中成績最好，相信年底各大音樂頒獎禮，她們會橫掃不少新人獎。ITZY揚言現時的工作大計，除了好好完成巡迴亞洲粉絲見面會外，希望做好年尾各大頒獎禮的演出，報答粉絲。

記者：蘇珮恩