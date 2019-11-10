法國女星控訴波蘭斯基性侵

現年62歲的Valentine Monnier接受報章《Le Parisien》訪問時表示，事發於1975年，當時她年僅18歲，地點在波蘭斯基位於瑞士格施塔德的小木屋。

Valentine稱無論在公在私，跟波蘭斯基都不認識，她是跟隨另一認識波蘭斯基的女性朋友到當地滑雪。她形容波蘭斯基雖然個子不高，但非常暴力，「他揮拳痛毆直到我屈服為止，然後他性侵並迫使我做所有的事」。

聲稱害怕被殺害

事發後Valentine非常恐慌，深信他不會讓事件外傳，甚至會殺害她。她聲稱當時波蘭斯基曾哭着道歉，其他在小木屋的人也鼓勵她保持緘默。Valentine說之後深感罪疚，也太害怕而沒有報案，但每次聽到有關波蘭斯基的新聞，被性侵一事就會在腦海中浮現。

Valentine說波蘭斯基執導一部有關司法錯誤的新片即將上映，認為他很虛僞，所以決定公開這個埋藏40多年的秘密。她所指的新片是《An Officer and a Spy》，今年威尼斯影展主競賽單元21齣入圍電影之一，講述19世紀的德雷福斯事件，猶太裔的法軍德雷福斯被誣陷叛國，後來有軍人發現德雷福斯被陷害的證據，於是冒生命危險把真相揭露。有指該片是波蘭斯基的夫子自道，投射到他在美國涉嫌性侵，其實受人陷害，在威尼斯影展的場刊中，他表示對片中主角遭遇感同身受。

波蘭斯基透過代表律師否認Valentine的一切性侵指控；在法國負責性別平等的國務秘書夏帕(Marlene Schiappa）聲稱難以就Valentine的指控拘捕波蘭斯基，因為事件已超過20年的追溯期限；事發地點在瑞士，也難以干預別國的司法程序。