捱過網絡欺凌 鍾欣潼：我太叻了

阿嬌承認「艷照風波」後，要爬番起身並非易事：「我都覺得自己還可以繼續演戲給大家睇，太不容易，太叻了！這件事對女性而言，始終是難的，網絡暴力和欺凌，我經歷太多，我又真的可以面對，沒去做傻事。我真的沒想過自己能勇敢面對，可以撐到。好似Twins時期不停接工作，我也曾問自己是怎樣捱過來的？只能夠講我太叻了！最重要是朋友和家人的支持。」

人要天真才享受生活

阿嬌覺得「艷照風波」不是「壞得晒」，此事令她認清楚誰是真朋友，很多朋友已斬纜，同時亦令她成長了許多。不再那麼天真？阿嬌認為天真這個詞並非貶意：「人是要帶一點傻氣和天真，你才可以享受到真正的生活，我不喜歡虛情假意， 我不想猜度人的心，這樣做人太累了！」

《失蹤》裏最終叫阿嬌放下執著。問阿嬌執著時放下，是否令自己舒服些？阿嬌說：「戲中要對一個親人放下，真的做不到， 很難割捨，我覺得這種思念保存並不奇怪，正常的。（有否思念已逝世的爸爸？）又沒有，爸爸離開時我才1歲，太細個了，對爸爸毫無印象。（最執著是什麼？）執著愛情囉，但我已經結婚，只能夠執著和堅持去經營一段婚姻， 經營一段婚姻並不容易 ，是另一個課題，人生另一個階段。」

12月18日是阿嬌和台灣醫生老公賴弘國（Michael）結婚1周年，做了師奶近1年的阿嬌很享受這種生活；為了有更多時間陪老公，她精簡工作，「我選擇少接工作，揀自己想做的才做，以前公司什麼都要做和逼你做，現在有話事權，好似自己又長大了，可以話事了。（諒解她要陪老公？） 不是，陪老公是我自己要求，希望老公看見我願意為一段婚姻付出，犧牲某些工作，感受到我對他這份愛。」不過阿嬌覺得自己不是稱職太太，不懂下廚，又不懂做家務：「老公有潔癖，他很喜歡洗碗和打掃，所以就交給他負責。我不是完全不識煮，只是煮的東西太大油煙，肯定未煮完，老公已經開始清潔，無謂辛苦他吧！」

讚丈夫會是個好父親

阿嬌想學烹飪，但一步步來。問她現在是否最想生BB？阿嬌承認有計劃，「又要講雪卵，我之前雪了3粒， 叫老公先去配對，他肯配，只是暫時沒時間，配到就配，配不到再想。我覺得自己的身體未必承受到（可以懷孕），我比較弱，又未開始調理身體」。

阿嬌覺得老公會是個好父親，之前和他一齊做真人騷要照顧小孩，Michael對小孩很有耐性，睇到愛惜小孩的一面，所以覺得生小孩也沒壞。想生多少個、是否愈多愈好？阿嬌微笑說：「配咗先啦！希望明年成事。」就算有小孩，阿嬌也無意退出娛樂圈專心相夫教子，認為現代女性應有自己事業，keep住有少少工作。

對丈夫百分百信任

對於之前有網民爆料指Michael趁阿嬌在外工作時，偷偷約會女網紅，疑似出軌，阿嬌對丈夫百分百信任：「我完全相信他，因為我知道是什麼一回事，當時他在家，喜歡跟朋友說『屁話』， 覺得講一大堆垃圾說話就很開心、好爽，幾個男人太大意，覺得沒人看他們的Instagram。這件事上，老公承受很大壓力，認為自己沒做過，外人為什麼這樣說，我反過來輔導他，叫他不要看留言。我又覺得自己長大了！他未必會聽我講，但我做老婆能做的，就是叫他別看。（叫他以後小心一點？）他不會，覺得自己沒錯，點解要就住嚟講，他和朋友很開心講些無聊話題而已。」阿嬌對老公的行蹤瞭如指掌，所以不會check他的行蹤，亦不會偷看對方的電話。

阿嬌嫁雞隨雞，香港沒工作便留在台灣陪老公。阿嬌喜歡台灣愛巢，地方大又簡潔，沒她香港家那麼多雜物和混亂，「我在香港搬家多次，媽咪將所有我之前扔掉放在另一個地方的東西全搬回家， 我自己又取捨不到，屋企現在很凌亂，見到就頭暈。在台灣與Michael組織家庭，我可以選擇放什麼東西入去，簡潔得多，全部是我在台灣生活後所砌的Lego，在老公和他朋友協助下已砌了一條Lego街」，阿嬌邊說邊露出幸福笑容。

化妝：Yan@Ndnco

髮型：Amber Tse @ IL Colpo Central

服裝：Sergio Rossi、Tory Burch

場地提供：香港九龍貝爾特酒店

記者：柯美

攝影：劉永銳

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