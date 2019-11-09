【開箱】李勝基代替李光洙演出 《韓星齊鬥智2》比上季進步

上季解謎過程草草了事

《Busted！韓星齊鬥智》去年5月公開第一季時，一度因為陣容強勁，加上節目中找來多名韓星客串，包括《來自星星的你》朴海鎮、《陽光先生》柳演錫及《炸雞特攻隊》孔明等，備受關注。不過，節目中推理情節混亂欠流暢，就算每集有超過70分鐘內容，解謎過程仍草草了事，讓人感覺他們只是在演戲，欠缺綜藝節目最重要的真實感及趣味性。

首季口碑麻麻，但Netflix仍落實製作第2季。相隔一年半，《Busted！韓星齊鬥星2》全季10集昨日全球同步上架。首季大部分成員原班人馬上陣，除了李光洙與安在旭換上《和遊記》李勝基頂上，以6人陣容演出。昨日在首爾舉行記者會。劉在錫、金鐘民、李勝基、朴敏英、世勳及世正現身。對於李勝基加盟，劉在鍚大讚對方綜藝感強，有多方面才華，說李勝基填補了李光洙的空缺。李勝基則表示，一直想與劉在錫合作，希望能在他身上多多學習，還笑言最開心是透過節目與EXO的世勳變得相熟。

更流暢並加強推理密度

節目製作人在記者會上表示，今季與上季最大分別是嘉賓會不斷出現，他們會掌握推理線索，觀眾要跟着他們解謎，而且因為有首季的經驗，每集內容減少至大約45分鐘，但會加強推理的密度，強調內容大大改善。

新一季故事承接上季結尾，講述劉在錫在貨櫃中尋找出口時，遇上大爆炸，劉在錫生死未卜，繼而發生連環殺人案，成員要找出兇手。第2季首集，金鐘民、朴敏英、世勳及世正，以及在初段以成員身分短暫現身的李光洙與安在旭，各自被困在密室中，他們要先互相幫忙解鎖，才能進一步拯救被挾持的劉在錫。當中世勳被巨型夾公仔機吊起，隨時會跌落水；光洙則身處巨型水盆中，若不能及時搬走盆中的圓球，盆中的水就會增加。他們還要徒手捉蛇，過程烏龍百出，成員驚訝及痛苦的表情，十分搞笑。

看罷首集，正如製作人所言，顯得更流暢，以及改善了推理密度，比首季可觀。成員之間的默契有增長，會互相利用對方的弱點來增添趣味。