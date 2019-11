《魔雪奇緣2》首映 主題曲被指更洗腦 Selena姊妹撐場讚好睇

【明報專訊】萬衆期待的《魔雪奇緣2》(Frozen 2)將於本月22日在美國上映,香港則搶先一日有優先場,上集大收12.7億美元,成為歷來最高票房動畫,直到今年才被《獅子王》刷新紀錄,但《魔》片的愛莎公主打扮,以及主題曲《Let it Go》一直風魔萬千兒童;《魔雪奇緣2》前晚在洛杉磯舉行首映禮,不少明星帶同家人到場欣賞,歌影雙棲的Selena Gomez事後在社交網Instagram讚電影好看,不少影評人也認為比上集出色,尤其主題曲《Into the Unknown》,「洗腦」潛力可能更勝《Let it Go》。