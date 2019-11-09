《魔雪奇緣2》首映 主題曲被指更洗腦 Selena姊妹撐場讚好睇

《魔雪奇緣》2013年上映時，不但寫下動畫票房新紀錄，片中的公主造型、主題曲《Let it Go》等，都是兒童觀衆的至愛，之後更贏得奧斯卡最佳動畫及主題曲兩獎。等足6年，原班人馬拍攝續集，並安排於11月底上映。前晚在洛杉磯舉行首映禮，除了分別為愛莎和安娜公主配音的Idina Menzel和姬絲汀貝爾（Kristen Bell）現身外，新加盟為角色Iduna獻聲的《西部世界》伊雲麗素活（Evan Rachel Wood），以及女歌手Ashlee Simpson、《狂野時速》佐丹娜布絲達（Jordana Brewster）等亦有到；Selena Gomez更帶同年僅6歲的胞妹Grace現身，由於片中講述愛莎和安娜公主姊妹情深，Selena跟Grace也以姊妹裝上陣，十分可愛。

預售票房報捷

Selena之後在Instagram讚電影好看；事實上，不少看過首映的觀衆都大讚續集出色，戲票預售網Atom Tickets的影評人Alisha Grauso透過Twitter表示，她看時至少喊了3次；編導Ben Mekler說，《魔雪奇緣2》是少數能超越原作的續集，而且主題曲也比前作更動聽易記。網站Business Insider的記者Jason Guerrasio認為，續集的故事令人鼓舞，尤其提醒家長，歌曲《Into the Unknown》就像《Let it Go》般容易令人上癮。

《魔雪奇緣2》以揭開「愛莎天生擁有神奇魔法之謎」為主線，魔法背後的神秘力量召喚愛莎，因而為阿德爾王國帶來新的威脅。愛莎聯同安娜、小白和基斯托夫再次展開驚險旅程，尋找影響王國命運的一個古老謎團真相。早前公開預告片段，首24小時錄得高達1.16億瀏覽次數，刷新《超人特工隊2》紀錄，成為史上最高收看率的動畫預告。

另一方面，《魔雪奇緣2》首日票房預售也力壓《反斗奇兵4》成為動畫的最高紀錄，且看到月底正式上映時，能否從累收16億美元的《獅子王》身上奪回全球最高票房動畫的寶座。