鍾淑慧睇《牛下女高音》呷醋 吳岱融甘做小男人為老婆揼骨

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

吳岱融以《巨輪II》江湖大佬鷲哥反派角色大受矚目，之後的《乘勝狙擊》亦奸到出汁，今次在《牛下女高音》角色大逆轉，飾演寵妻中佬「大爆」，演戲加上唱歌，不但演得過癮，演貼地小男人角色一樣受觀眾讚賞，吳岱融歸功於編劇和監製將人物描寫得細緻到位，角色才變得有血有肉，使他演出投入自然。

對太太報喜不報憂

吳岱融慶幸今次遇到好劇本、好角色、好對手，還首次嘗試主唱劇集插曲，雖然未至於覺得是遲來的春天，卻已當拿到獎一樣安慰。對於「大爆」這個「畏妻」角色，吳岱融解釋：「其實只是愛惜太太的表現，不想太太擔心自己。」這種心態與現實中的他甚為相似，「我認同『大爆』，不想老婆不開心，盡可能報喜不報憂，麻煩事遲一日讓她知，就少一日擔心，這是我與『大爆』的共通點，不會將不開心帶回家」。

夫妻感情昇華不受誘惑

不經不覺，吳岱融與太太鍾淑慧結婚24年，夫婦恩愛經常耍花槍，「太太見我為戲中太太靜怡（龔慈恩）揼骨呷醋，於是回家便衝過去幫她揼」。對於外邊誘惑，他說：「靚女是會望，但去到一定年紀，同太太感情已相當穩定，清楚知道她好惜我，為我付出好多，所以我也緊張她，怕她不開心，所以不會亂來。」

相處多年，夫妻間總有拗撬，吳岱融通常會主動讓步，為𧨾老婆開心，他還有絕招，「老婆好簡單，多讚她就得，煮得唔好食都要講好食。平日我衣著配襯都由她決定，好信任她對時裝的眼光；如果家中有壞燈、廁所有問題等粗重工夫，就由我負責」。多為對方設想及欣賞優點，生活上互補不足，讓感情細水長流，就是吳岱融維繫婚姻之道。

多讚美是繫婚姻之道

吳岱融1984年入行，在娛樂圈打滾了35年，一出道已當主角，得到不少良師益友提攜，演藝路上有一帆風順，亦遇過逆境，「人生最大運氣是活到60歲仍身體健康，錢夠使就得，好感恩不需要為擔心柴米油鹽生活而轉行。做演員的確好被動，所以我不理角色戲分多寡，都會尊重工作，認真去拍」。有段時間他主力在內地拍戲、做舞台劇，甚至做埋幕後，故在香港甚少露面，「很多人以為我離開了這行，基本上多年來都沒有離開過」。

拍三級並非經濟困難

重提當年他和鍾淑慧一齊拍三級片，他強調並非遇到逆境或經濟困難，只是挑戰角色，「那時我們還未結婚，鍾淑慧給我看劇本，知道她要脫衣，作為男友心裏當然不想，但都尊重她決定，後來套片找我當男主角，我不演搵邊個演會更好？」

不少網民大讚吳岱融在《牛下女高音》唱插曲有水準，「我平日駕車會放聲大唱，以前曾與太太上綜藝節目合唱，現在終極目標想和兒子公開合唱」。

不干預兒子發展

吳岱融獨子吳政樺似乎沒有遺傳父母的演戲細胞，反而對幕後更有興趣，正攻讀電影特技課程，他認為只要不是做壞事，將來兒子做任何職業都絕對支持。「阿仔好乖、好勤力、好抵讚！最近忙考試，未有時間收看我《牛下》演出。當日拍《牛下》時，他都有份入長洲幫我影相，所以知道套劇內容。他沒有讚我最有型，反而嫌我最惡死」。

年屆60恨抱孫

吳岱融透露兒子已22歲，性格有少少內斂，平日甚少主動跟人傾偈，所以對於兒子結識女友有點隱憂。今年60歲的他坦言恨做爺爺，「希望阿仔快些『整』個小朋友出來，現代的小朋友好早熟，他今年都22歲……鍾意點樣做沒所謂，做父親都會支持，最好生個孫出來由我老婆湊，我就負責玩！」

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