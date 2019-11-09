原定1月與葉世榮紅館開騷 粉絲不滿消費Beyond 黃貫中宣布退出

本月初傳出Paul跟葉世榮在港舉行演唱會，打正Beyond 37周年旗號開騷，但黃家強沒參與。消息傳出，有歌迷為演唱會表示興奮及期待。Paul接受傳媒訪問時也稱，很久沒在香港開騷，希望音樂令大家振奮，帶來正能量。

黃家強：沒回應

Paul與黃家強多年前鬧翻，家強當年氣得說：「沒有Beyond了！」今次Paul跟世榮打正Beyond旗號舉行演唱會，令部分Beyond迷不滿，在社交平台圍剿Paul與世榮，斥兩子消費Beyond，有人說：「唔該唔好唱《海闊天空》、《抗戰二十年》，因為你們不配！」群情洶湧，有人揚言杯葛演唱會，兩人也沒有回應歌迷的質疑。

黃貫中所屬經理人公司「凱藝娛樂」昨日發聲明稱，「因各方就演唱會相關事宜的溝通始終未達成一致，且至今主辦方未與我司簽署任何與該演唱會相關具有法律效力的合約」，因此決定退出是次演唱會及其一切相關活動。Paul回應傳媒：「公司已發出聲明作出回應，沒有其他補充了，謝謝關心！」至於跟Paul反目的黃家強對事件的回應只有三個字：「沒回應！」

現在《黃貫中•葉世榮 37 Beyond作品巡迴演唱會》只剩下葉世榮，主辦方暫未有回應。有歌迷對Paul退出演唱會表示失望，但尊重他的決定；又有人留言：「何時才看到三子同台？」有人遷怒葉世榮，斥他在內地的宴會演出，主辦方將Beyond的歌名融入菜單，出現「光輝歲月鯊魚骨湯」、「歲月無聲椰布丁」等菜名，有影響Beyond之嫌。

家強Paul爆不和

黃家駒為首的Beyond於1983年組成，是當年香港樂壇班霸。黃家駒於1993年意外離世，只剩下黃家強、Paul與葉世榮三名成員。家強與Paul爆不和，2005年舉辦《Beyond The Story Live 2005》告別巡迴演唱會後，家強與Paul不相往還。雖然不少人拉攏他們再合作，多次傳出Beyond再上舞台的消息，但家強說「沒有Beyond了！」今次Paul與世榮原本以Beyond作品巡迴演唱會再踏香港舞台，可惜也未能成事。

今年不少計劃在紅館舉行演唱會的歌手都遇到阻滯，原本9月開騷的許志安，今年4月爆出與黃心穎偷食的「安心事件」，導致演唱會告吹。接安仔檔期的BOYZ，因張致恆（Steven）被爆一腳踏五船，BOYZ演唱會亦爛尾，改為英皇群星撐Kenny（關智斌），終圓其紅館夢舉行個人演唱會。陳綺貞原本10月在紅館舉行兩場演唱會，亦受社會不穩定因素影響而取消。

娛樂組