老婆線眼跟身 否認張秀文藉故親近 羅仲謙只愛楊怡：沒身痕的心

記者：柯美

攝影：黃梓烜

謙仔被追問是否即將有喜事公布？他說不知，要回去問老婆，因他忙拍劇集《木棘証人》，已30多個小時沒見過楊怡，「之前連10月2日結婚3周年也沒時間慶祝」。

為搵錢夫婦分隔兩地

剛完成《木棘証人》拍攝，但謙仔仍未能放假陪太太，緊接要在內地拍劇2、3個月，他無奈說：「要取捨，有時很矛盾，又要搵錢，但生B計劃又要實行，兩者要平衡。唯有辛苦些，互相飛來飛去。」他稱曾想停工半年陪太太，努力造人，但有工作接洽，太太就踢他出去搵錢；他指楊怡現在是他半個經理人，會幫他衡量工作和價錢，「今次拍內地劇價錢很吸引，所以老婆話有錢就搵咗先」。

謙仔與張秀文拍《木》劇傳緋聞，有指張秀文藉故親近他，楊怡特登來監場睇實，謙仔笑說：「是個笑話，緋聞傳出後，我和張秀文都得啖笑，太太也沒在意，因我的貼身助手，是太太大半年前請回來，是與張秀文傳緋聞前請的。」他又否認楊怡監場，「她只來過一次，都無落車，只是來打個招呼就走」。

楊怡親自為謙仔請助手跟身，笑他在太太線眼下不能身痕？謙仔笑說：「身痕就自己𢱑，或者搵老婆𢱑，絕不能搵第三者幫手。」他指太太對他絕對信任，况且自己全無身痕的心，「不會有任何壓力，因我眼中只有老婆」。

香香產後變金魚記憶

另外，穿白色貼身連身裙的香香，已回復弗爆身形。本月17日是她的35歲生辰，亦是她為人母後首個生日，她說與老公強強和囝囝Jacob一齊已感開心滿足。

香香透露本月底會拍一部電影，她稱自從生囝囝後記性轉差，別人講完的說話5秒就忘記，所以一收到劇本，就開始背誦。她不諱言想再生BB，但先享受三人世界。她明年亦會拍攝無綫劇集《BB來了續集》（暫名），對於執李佳芯二攤會否介意？她說最重要角色合適、有挑戰，亦沒有因第一輯反應好而添壓力，至於誰演她老公和其他細節則尚未知道。

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