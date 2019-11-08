伙拍農夫主持新節目 鄭裕玲破戒抵眼瞓夜闖森林探秘

記者：陳釗

攝影：孫華中

《晚間看地球》有別於以往的旅遊節目，Do姐說：「因shopping已拍過幾次，再拍無新意，全香港都知我早瞓，故監製提議不如搞搞新意思，晚間出動。」節目除3名主持外，還邀得四大男神陳豪、馬德鐘、黃宗澤及余德丞分別走訪土耳其、英國、日本及挪威，跟他們一起體驗不同地方的晚間樂趣。農夫則笑指今次因有嘉賓主持，幫輕他們不少，陸永笑說：「以前說我們是垃圾都不認同，今次真是幾垃圾，因為好多當地資料都是由嘉賓去講。」

入森林跟灰狼玩

向來早瞓的Do姐，為何今次會「破戒」？Do姐笑言：「其實很多地方的晚間，都是香港的日頭，而且我們去的都是遊客地方，夜極有個譜。」陸永笑指最大挑戰都不是夜，而是入森林跟灰狼玩；Do姐笑說：「都不知農夫怕什麼。」陸永解釋：「因狼會咬人，我們入去前要上堂，導師說做不到某些指令會死，不過後來入到森林，大家都玩得很開心。」C君笑說：「入到去Do姐完全不驚那些灰狼，反而是灰狼有點驚她。」陸永接着說：「看過節目後，大家會發現Do姐能統治萬物，什麼都不怕。」

C君將於下月結婚，他表示已準備得七七八八，現在等日子來臨，「點敢不請Do姐，她不來一回事，Do姐要自己坐一枱的，因她不喜歡別人掂到她。」

陳豪聖誕一家返加國滑雪

另外，陳豪表示今次是他首次到土耳其，主要介紹當地著名的咖啡文化，但由於時間很趕，只逗留了3天。談到早前一家到泰國享受陽光海灘，陳豪稱此行三名子女最開心，因首次放任他們去玩和食，所以返港後仍嚷着要再去。

陳豪透露太太已安排下次旅程，聖誕期間一家會返加拿大滑雪，太太豈不是沒得曬泳裝？陳豪笑說不會了，並說太太泰國的泳裝相都是由他操刀。

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