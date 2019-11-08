與舊愛唐詩詠同場無尷尬 洪永城：一定不會復合

蕭正楠窒洪永城屎橋

談到Tony與舊愛唐詩詠早前同場參加黃翠如生日派對，Tony稱與唐詩詠仍是朋友，亦有很多共同朋友，再見面不尷尬，「我去到現場後，大家都不出聲，氣氛有點怪，得家傭姐姐跟我談天」。網民起哄叫他與唐詩詠復合？Tony說：「一定不會，大家各有各生活。我都有跟女朋友講參加大派對，給她安全感！」阿蕭坦言曾擔心Tony與唐詩詠在派對上無話題，「又怕他們被朋友追問，所以最遲才邀約Tony，他竟然兩手空空來派對」。問阿蕭送什麼禮物給老婆黃翠如？他說：「我整個人都送了給她，夠用一世。」Tony笑指要抄阿蕭金句𧨾女友，「但怕女友聽到這句，一巴掌摑我」。

張兆輝慶幸有工開

張兆輝昨日亦現身賀林夏薇，提到他與古天樂、任達華及黎明主演內地電影《老家伙們》，傳因資金問題三度爛尾？張兆輝表示當時身在橫店拍古裝片，一邊等該片開工，但最終未開拍。可有收到訂金？他說：「這是公司安排，叫我行就行，我無理太多，只跟檔期做。」他稱市道不好，慶幸自己工作如常，之前拍完兩部戲，現正準備接拍一部港產片。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com