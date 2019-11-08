林夏薇開麵店「阿嫂」到賀 張馨月怕醜唔講婚事

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

準新娘張馨月昨日單身到場，未見準夫婿林峯蹤影。張馨月身形苗條，到場後與林夏薇攬腰合照。問張馨月有關婚事時，她怕醜地耍手婉拒受訪，之後便進入店內。

林夏薇未收到林峯喜帖

林夏薇稱與張馨月的關係很好，她笑說：「阿嫂吖嘛，她知道我開店，第一時間說會來撐場。」對於堂兄林峯傳12月8日娶張馨月？她稱與外界同步聽到消息，但並不知道具體時間，「我未收到喜帖，只知道是一件好事」。

林夏薇與友人合資7位數開設麵店，老公莫贊生及大班圈中好友到場支持，包括陳敏之、黃祥興、蕭正楠、洪永城、敖嘉年及趙希洛等。林夏薇旗下的「功夫」品牌開了10多間店，今次開拓另一麵食品牌，她說因以前去旅行，好喜歡品嘗台灣牛肉麵、洛杉磯風味撈麵等，故想將不同地方的麵食混合一起帶給大家，而店內也設有戶外花園，歡迎顧客𢹂寵物到來耍樂。

逆市開舖望業主減租

近期社會動盪，林夏薇有心理準備逆市搞飲食生意會受影響，可能要捱一段時間才能賺錢，感覺壓力很大，但也要盡做，希望可跟業主傾減租。她說：「計劃由去年開始，原本沒有那麼快開張，所以準備工夫好趕，舖頭近兩日才試業，自己又忙緊拍劇，所以多謝洪永城、敖嘉年來幫忙做司儀，好感動。」

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