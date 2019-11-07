【開箱】《82年生的金智英》訴女人之苦 孔劉鄭有美大曬文火演技

受欺壓現另一人格

《82年生的金智英》講述飾演人妻金智英的鄭有美，於農曆新年隨飾演丈夫的孔劉回鄉。鄭有美身為媳婦，於大年初一凌晨起開始忙碌，按奶奶吩咐準備各種祭品、飯菜，以及侍候丈夫一家的親戚。操勞過度的鄭有美突然精神一晃，像「鬼上身」般用已故外婆的口吻跟奶奶說話，嚇得眾人目瞪口呆。鄭有美自誕下女兒後，偶爾出現此情况，「化身」外婆或「化身」已故好友，尤其在她被欺壓感到痛苦的時候，便會出現另一人格。

描繪職場女性受欺壓最入肉

電影透過鄭有美患上產後抑鬱症，道出30多歲媽媽的苦况，她們要放棄事業，打理家務及育兒，不但要面對婆媳問題，甚至要面對重男輕女的傳統觀念。女性在職場所受到的欺壓，此片描寫得最為到肉，其中一幕，男上司對辦事能力高的女同事冷言冷語，讓人看得咬牙切齒。雖然電影大談韓國的社會問題，所觸及的議題，卻不是什麼新鮮事，近年不少韓劇也有涉及。

《82年生的金智英》拼棄肥皂劇式的情節，以最平淡和真實的文戲，將社會問題呈現在大銀幕。戲中鄭有美一直不知自己患病，當她計劃重投社會找到工作之際，遭到奶奶強烈反對才被告知。片中鄭有美對抗抑鬱症的過程着墨不多，只簡單交代她靠寫作來宣泄心中鬱結。

孔劉角色好到「離地」

孔劉與鄭有美在片中的表現無懈可擊；前者過往演繹《無聲吶喊》、《密探》更複雜的角色，也能掌握得宜，今次扮演守護妻子的丈夫，對他來說可謂毫無難度，甚至有一種他只用了兩成功力就輕鬆完成的感覺。唯獨孔劉在戲中好男人的設定，似乎未夠寫實，不少韓國男士若面對患上產後抑鬱症的妻子，大概不會像孔劉般不離不捨、悉心照顧，或許兩夫妻早已吵架，甚至離婚收場，絕不像電影般大團圓結局，又或者「金智英」其實是比較幸運的韓國女人。

上映日期：11月7日