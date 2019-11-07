由性感花瓶到劇集女主角 高海寧天道酬勤

當年高海寧選港姐因身材出眾成風頭躉，參選佳麗夢寐以求的受訪增人氣機會，對她而言卻是無形壓力，更因難抵壓力一度患情緒病受盡煎熬。她說：「選美開始不知為何大家認為我是以身材博見報，我也不知自己做了什麼會這樣，每日都驚被點名接受訪問，不明白為何形象被塑造成很有攻擊性。到決賽當晚，很多女仔輸了都在後台喊，我反而鬆一口氣，覺得終於都完了。」

抑鬱自暴自棄 師奶點醒

隨後放假一個月，她躲在房間，連家人都不想見，患上抑鬱症自暴自棄，暴食急增30磅，最後媽媽看不過眼，出錢讓她到健身中心做運動減磅；在桑拿房遇到一班師奶點醒，她才想通，走出陰霾，「當時連媽媽都不想見，不是因媽媽叫我參加港姐嬲了她；參選時媽媽覺得拖累了我，也瘦了20磅；而是覺得媽媽因為要我選港姐，弄至我被人這樣寫而不開心，其實媽媽也很不快，怪責自己是否做錯了，推個女去做這件事，所以很內疚。我怕媽媽見到我不開心會更加不開心，但我到現在也沒後悔選港姐，參選期間4個月，令我成長了很多」。

每次想放棄又天賜機會

心理問題釋懷，又到前途問題；高海寧說最初覺得自己不適合入行，曾想過重返校園，但每次選擇放棄，上天又會給予機會，先是參演王晶執導的電影《美麗密令》，扮演女殺手。拍完想報讀藝訓班，又獲邀到泰國拍節目《美女廚房》，「因一張相變成眾人焦點，在泰國回來後開始有很多廣告、活動及綜藝節目工作，所以我覺得是個天安排條路怎樣行」。

天生好身材，最初拍旅遊節目難免被標榜，她曾質疑為何每次都有浸溫泉及穿泳衣騷身材鏡頭，「當然有介意，但回頭細想，去旅行浸溫泉和游水穿泳衣，其實是平常人很正常會做的事，只不過媽媽生得我身材好一點；無可否認亦因在節目騷身材，令更多人關注和認識我」。

伯樂李添勝 恩師林文龍

高海寧之後有機會拍劇，但角色以性感為主，直至監製李添勝找她參演《天梯》，亦是她首齣有角色名及戲分較多的劇，最重要是不用再賣弄性感，能有機會認真演戲，「演技仍幼嫩，最記得挑逗黃德斌一場戲，連摸對方的面也手震。添哥是我第一個伯樂，當年還首次提名『飛躍進步獎』，所以我很感激他」。

她承認起初接觸戲劇時極度緊張，記不到對白又手震，不懂享受，直到遇上《不懂撒嬌的女人》田蜜一角才開竅，「起初真的做不到，曾緊張到爆喊，好嬲自己做得不好，幸有林文龍和宣萱從旁指導；林文龍還解釋給我聽怎樣做，他是第一個教我怎樣演戲的演員，可說是我的恩師，拍完他還說見到我畢業了很恩惠，我聽到真的很開心」。

首次擔正演《婚姻合伙人》

《婚姻合伙人》是高海寧首次擔正的劇集，她稱當刻終於感受到什麼叫入戲太深，完全投入角色，「當時和男主角楊明完全不熟絡，卻要拍大量親熱戲，十分尷尬，但等了8年才有此機會，即使有壓力都要頂硬上，用盡力氣去做，最後獲監製潘嘉德大讚，但拍完的感覺既開心又擔心，不知劇集出街反應好不好？最終等了兩年才播，幸反應好好，大家對我的演技認可多了」。

待播的《C9特工》及《網絡騙案》，她同樣擔正，但不認為只靠好運得來，「我行的每一個腳印都有付出，現在回頭看，仍看到腳印踏踏實實印在地上，只可以說我比某部分人好彩，但不是完全靠幸運，很清楚自己付出有幾多，才行到今時今日，亦慶幸自己一步一步走過來，因為會企得更穩，對自己更有信心，亦更懂得珍惜」。

不要怕蝕底 總會有回報

高海寧未必每劇都擔正演出，但所演角色不再是花瓶，如在《金宵大廈》單元「鴉烏」演媽媽，有個8歲兒子，同樣大獲好評，「有很多人問我30歲出頭，為何肯接這角色，但在我的立場，不想去磨滅任何角色，不去試又怎知自己做不到呢？所以不是去想應不應該做，而是想怎樣將角色做好，出來反應很多媽媽都有共鳴，證明我選擇演這角色無錯。我覺得做人又好，做演員都好，不要怕蝕底和計較那麼多，總會有回報」。

10年演藝生涯，她自覺轉變很大，由當初大家只注目其外貌身材，不覺得她識演戲，到10年間有機會演不同角色，開始有人讚，她不禁說：「每演一個角色都是一個成長，不可以講現在進步很多，但每次累積都總會有點進步，有人讚我都好開心。我經常說努力不是自己講，個個都識講會畀心機、會努力，但由別人講先算數。所有事都是人生經驗的累積，看的事情多了，人生經驗亦豐富了，演戲亦自然會進步。」

場地：Club Albergue 1601

服裝：Tory Burch 化妝：諺瞳小白

首飾：The Jewel Fix

造型：Cheryl Yam (@wwchezw)

髮型：Hei Lee @Essensuals Toni & Guy HK

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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