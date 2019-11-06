【開箱】占士金馬倫自打嘴巴 《未來戰士：黑暗命運》劇情無限輪迴

占士金馬倫曾批《復仇者3》無聊

《未來戰士：黑暗命運》故事講述未來世界領袖約翰康納派遣機械人T-800回到過去，保護他跟母親莎拉康納，最終改變未來，拯救了地球30億人的生命。然而千算萬算，始終棋差一着，約翰康納最後仍是犧牲了，剩下莎拉康納孤獨地活下去。

時光荏苒，現年72歲的阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）再次扮演未來機械人T-800，跟63歲蓮達咸美頓（Linda Hamilton）飾演莎拉康納久別重逢，攜手保護另一個未來世界領袖，至於奸角又是另一個液態機械人，劇情彷彿無限輪迴，實在令人驚訝，這個劇本真是出自占士金馬倫手筆？

這名金像大導不止一次公開批評超級英雄片如《神奇女俠》、《復仇者聯盟3》等劇情無聊，欠缺科學常識，然而由他任監製及編劇的《未來戰士：黑暗命運》，卻請來Marvel超級英雄片《死侍》導演添米勒（Tim Miller）操刀，似有自打嘴巴之嫌。

動作場面 充滿官能刺激

無可否認，《未來戰士：黑暗命運》部分動作場面，仍然充滿官能刺激，例如在西班牙南部一條高速公路上取景拍攝的飛車戲，美劇《神盾局特工》男星基比奧路拿（Gabriel Luna）扮演最新型號的液態機械人Rev-9，駕駛重型推土車在公路上大肆破壞，把沿途車輛全部剷走，視覺效果絕對震撼，並帶來極度快感。

可惜的是，就算再緊張刺激的飛車場面，仍難以彌補新片劇情無聊空洞的缺陷。美劇《黑鏡》女星麥肯絲戴維斯（Mackenzie Davis）扮演未來女兵Grace，奉命回到過去，保護未來世界領袖Dani，然而面對Rev-9追殺，幾乎毫無還手之力，全程陷於捱打狀態；其後莎拉康納出手相助，還是節節敗退，看到筆者相當納悶。

直至電影最後半個小時，滿頭白髮的阿諾舒華辛力加終於登場，究竟他能否反敗為勝？為免劇透在此收筆。值得討論的是，《未來戰士》拍到第6集，就算占士金馬倫回歸幕後，仍然無法拍出新意，甚至有外國影評人認為，今集已經無法跟當代的科幻電影接軌，是否應該繼續拍下去？

票房略遜預期 恐賠本收場

從客觀的票房情况，大概可以得出結論。《未來戰士：黑暗命運》上周在美國開畫稱冠，首周末3日票房收2900萬美元（約2.26億港元），但略遜於電影公司預期；至於全球累積票房則達1.23億美元（約9.59億港元），表面上成績不俗。

問題是，新片製作費高達1.85億美元（約14.4億港元），尚未把逾億美元的宣傳費計算在內，據美國綜藝網站The Hollywood Reporter估計，此片埋單計數，恐怕賠本收場，為電影公司帶來1.2億美元（約9.36億港元）或以上經濟損失，或許成為繼李安執導《雙子任務：疊影危機》後，近期另一「雷聲大、雨點小」的作品。