單身20年 近月出雙入對 奇洛李維斯拖藝術家女友出席晚宴

奇洛李維斯（Keanu Reeves）感情生活坎坷，胞妹曾患血癌，他傾力照顧；之後其女友Jennifer Syme在懷胎8月時腹中女兒夭折，兩人之後亦分手。兩年後Jennifer因車禍身亡，終年28歲。此後奇洛再無公開過任何女友；9年前，他形單隻影坐在公園長椅、神情哀傷的照片在網上瘋傳，惹來粉絲憐愛，並在facebook開設「要讓奇洛快樂起來」專頁，足見他的憂鬱形象深入民心。

認識10年 合作出版書籍

奇洛今年初宣傳《殺神John Wick 3》期間曾自爆1994年拍《生死時速》時曾暗戀拍檔珊迪娜布洛（Sandra Bullock），另外他又跟京劇大師周信芳的孫女周佳納（China Chow）傳過緋聞；不過奇洛入行35年來，極少跟女伴出席公衆場合，所以當他牽着Alexandra Grant的手出席晚宴，不少美國傳媒都認定他們是一對，《人物》雜誌曾致電向奇洛確認，但截稿前他仍未回覆。另一方面，兩人早前曾像連體嬰般出外用膳，Alexandra如小鳥依人把頭靠在奇洛的肩膊上，舉動也不似普通男女關係。

據悉奇洛李維斯與Alexandra Grant約10年前在某派對上認識，其後合作出版書籍，前者撰文，擅長影像的Alexandra為文字附以插畫或照片；近年不時有傳媒拍到兩人在一起，於2016年他倆一同接受《Vogue》雜誌西班牙版的訪問，翌年又結伴現身在巴黎舉行的新書簽名會，但奇洛一直未有確認兩人之間的關係。

形影不離 朋友變情人

今年6月，奇洛和Alexandra現身在加州馬里布海邊舉行的名牌時裝騷，兩人當時亦是十指緊扣到場，之後陣亡將士紀念日的長周末，他倆再次出動到當地著名的Mastro's餐廳用膳，形影不離，難怪美國傳媒鋪天蓋地報道他「脫單」 的消息了。