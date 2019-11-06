杜汶澤轟撐警開真槍滅絕人性 陳百祥反駁：大聲唔代表啱

記者：柯美

攝影：孫華中

陳百祥（阿叻）與杜汶澤（阿澤）這場直播辯論受關注，他們事前都說沒有特別準備。節目開始，主持問香港有不少演唱會和大型節目相繼取消？阿澤認為內戰期間，娛樂是微不足道。

阿叻：差人是以暴制暴

阿叻則說：「這幾個月對香港是悲劇，自我出世至今，未見過這樣的香港，我看到暴力。」他覺得是教育擺佈了年輕人，指年輕人沒熟讀歷史，對國家、普通話沒有深入認識。阿澤反駁：「重點不關歷史事，五大訴求好清楚，差人愈來愈暴力，七成人不信任差人，你就支持差人。」阿叻說：「我看不到差人怎樣暴力，如果年輕人不攻擊差人，差人又怎會用暴力？差人是以暴制暴。」

談到阿叻曾說若由他做警務處長，他會開真槍。阿叻表示仍支持開真槍，是指在生命垂危之時開。他說大家支持美國，當地有露宿者都被警員開槍。阿澤聞言勞氣說：「美國可以買槍，美國是民選國家，但香港就行緊急法，沒有民選政府。」阿澤更指支持開槍絕對是滅絕人性。阿叻淡然說：「大聲唔代表啱，激動唔代表對。」

當話題轉到「7‧21元朗事件」，阿澤說當日有警察到場，但面對白衣人打人時，不但沒開槍，還掉頭離開。阿叻就說當時沒有攻擊性武器，只有藤條和木棍，而他看到只是互毆和毆鬥，怎會是單方面打？ 對於成立獨立調查委員會，阿叻認為待事件平息後，可以有獨立調查，查清楚整個事件。

阿澤鬧無記性無邏輯

主持人又問到有藝人疑遇到白色恐怖，不獲續約？阿澤直言沒辦法：「市場喺佢度，不歡迎你去賣唱、賣藝也無可厚非。」阿叻辯稱：「人要有獨立思維，我撐警，我看的是正確，我認為警察是唯一保護我們生命和財產，他們做了磨心，不能不行去前線。」至於有藝人做護旗手？阿叻表示自己無做過護旗手，但指保護國家是天公地道的事。

節目結束後阿澤離開，他表示：「人同人嗌交，基本上都有啲嘢要拗，而佢最可怕的地方，係唔記得自己講過乜。（阿叻好無賴？）無賴就固之然，無記性先可怕，你哋有睇直播，佢呢頭講完，轉頭唔記得自己講乜，完全無邏輯，嗰種可怕地步。（好激氣？）係呀！（會用什麼形容詞形容阿叻？）嘥X氣。」

阿叻：這5個月都是悲劇

阿叻表示自己沒有「藍黃」之分，不滿意政府可以和平示威，但他不鍾意暴力，兩邊暴力都不好，如果警察用過分暴力都不好，但他看不到警察用過分暴力。對於科大生墮樓事件，他說是悲劇，這5個月都是悲劇。他最痛心學生，追求的不是真正想要的，不要白白犧牲。提到阿澤表示跟他傾是嘥氣？他卻覺得今次傾談後好有吸收，是對方吸收不到。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com