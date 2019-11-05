《大叔的愛2》換湯不換藥 田中圭演同志版《衝上雲霄》再扮可愛

朝日電視台去年在深夜時段推出日劇《大叔的愛》，找來知名度不算高的田中圭、林遣都和吉田鋼太郎，合演一班地產經紀的辦公室同志愛情故事。劇情以「大叔」吉田鋼太郎對充滿傻氣的田中圭一見鍾情開始，後者則情陷「同志」林遣都，兩人由曖昧到肯定對方的感情，當中加入輕鬆搞笑情節，令到劇集大受歡迎。

由日劇紅到電影

全季7集平均收視率為3.99%，成績不過不失，卻掀起網絡熱話，3位男主角更人氣爆升。今年8月推出電影版，田中圭來港取景，日本錄得186萬入場人次，票房突破25億日圓（約1.81億港元），相當理想。

電視台隨即宣布開拍日劇第2季，改名《大叔的愛-in the sky-》，剛於本月2日首播，港迷可以透過串流平台Viu同步收看。新劇背景由地產界變成航空界，田中圭改任空中服務員、吉田鋼太郎則變身機師。新劇獲得日本廉航公司Peach（樂桃航空）贊助，首集已多次出現該公司名字，由飛機模型到職員證都有，變相成為植入式廣告。

網絡熱搜榜冠軍

首季《大叔的愛》飾演「小鮮肉」的林遣都，未有參與今季演出。據日媒報道，林遣都為免被定型，加上他覺得角色變化不大，因此決定辭演。今季加入《你家是我的事》千葉雄大、《監察醫朝顏》戶次重幸等新角色，跟田中圭發展感情。由於昨天是日本假期，截稿前仍未公布新劇收視成績，但首集播出後，即成網絡熱話，更於社交媒體的熱搜榜稱冠。

首集講述田中圭遭舊公司裁員，於是投考空中服務員。經過一輪訓練後，田中圭首日參與飛行，但因遲到而被機長吉田鋼太郎拒絕上機。田中圭只好留在辦公室整理文件，其間發現大量個人素描畫像，懷疑是吉田鋼太郎的手筆。後者原來早已暗戀田中圭，看見他與副機師千葉雄大有身體接觸，即心生妒忌。其後田中圭巧遇千葉雄大與女友鬧分手，對方忽然借田中圭「過橋」，當眾與他咀嘴，被強吻的田中圭無辜成為「小三」。

航空界制服誘惑

首集節奏明快，然而劇本結構與上季大同小異，同樣是大叔暗戀拍檔，而且角色性格也沒改變，田中圭依然傻氣十足、心地善良、熱心助人；吉田鋼太郎是嚴肅上司，談戀愛時卻懷有一顆「少女心」，讓人感覺新劇只是轉換背景，內容卻換湯不換藥。可幸的是，新劇以航空界做背景，甚有經典港劇《衝上雲霄》味道，一眾主角穿上制服，造型相當吸引，為劇集增添不少可觀性。