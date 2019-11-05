現年44歲的金像影后查莉絲花朗（Charlize Theron），從新片《爆炸性醜聞》（Bombshell）拍檔妮歌潔曼（Nicole Kidman）手上接過事業成就獎，順道為《爆》片宣傳。查莉絲花朗笑言：「我的事業才剛開始而已。」不忘感謝一對子女的支持，又開玩笑說：「他倆或許感到奇怪，為何我不留在家中，陪伴他們第30次翻看《媽媽咪呀》呢？」

《爆炸性醜聞》改編自真人真事，身兼美國霍士新聞台主席及行政總裁的艾爾斯（Roger Ailes），被指性醜聞女下屬，有人選擇啞忍，有人不甘受辱，決定爆出驚人內幕，為女權發聲。查莉絲花朗飾演新聞女主播Megyn Kelly，公開指控高層罪行，表現贏盡影評人讚賞，被喻為來屆奧斯卡影后的熱門人選，拍檔妮歌潔曼亦有望爭奪金像女配角。此片將於12月25日在港開畫。