公開向阿信「求婚」 蔡依林：今天就嫁給你

娛樂組

蔡依林前晚現身五月天的上海個唱，讓粉絲大感驚喜。她與阿信合唱《玫瑰少年》及《今天你要嫁給我》，當獻唱《今天你要嫁給我》時，這對緋聞男女更默契地跳起舞來，他們甜蜜拖手，最後阿信更將蔡依林一抱入懷，兩人深情對望，令現場氣溫急升。

邀阿信小巨蛋助陣

之後，忙於籌備年底台北小巨蛋跨年演唱會的蔡依林，突然公開「約會」阿信，她說：「明年1月5日，可以在小巨蛋和我約會嗎？」阿信笑着反問五月天有5個人，要同時約會嗎？蔡依林稱：「對呀！我喜歡跟5個人，你答應我呀，你答應我，我今天就嫁給你！」在旁的怪獸聞言笑說：「我們4個都經不起誘惑的，所以其實我們都很樂意，接下來就看陳信宏（阿信）了。」最後蔡依林談到明年2月將到上海開騷，阿信立即自告奮勇，他說：「他們4個可以不去，我可以去。」蔡依林開心說：「好，那今天嫁給你！」惹粉絲尖叫。

網民：快結婚吧

不少網民稱蔡依林與阿信的甜蜜互動很閃，更有人在網上留言「恭喜陳先生、陳太太」、「拜託在一起」、「快結婚吧」等。