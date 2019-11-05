出席倫敦東亞電影節 郭富城憑《麥路人》奪最佳男主角

娛樂組

郭富城於2013年憑《全民目擊》在英國萬象國際電影節獲男主角獎。日前他到英國出席第4屆「倫敦東亞電影節」閉幕禮，他再度奪得最佳男主角。

城城驚喜接受榮譽，他說：「很開心可以憑《麥路人》這部電影得到最佳男主角獎，因為這是一部充滿人民情感的電影，我百分百投入演出，可以用演到心力交瘁來形容，謝謝戲中每名好對手，還有謝謝導演的信任，遇上好劇本，是演員最大的夢想，我希望演員是我的終身事業。」

任「焦點影人」談接戲原則

城城在英國的行程緊密，抵倫敦首個任務就是出席電影節，擔任「焦點影人」（Actor Focus）影展。

大會挑選了城城主演4部風格各異的電影於影展播放，包括《父子》、《寒戰》、《踏血尋梅》及《麥路人》。城城說：「大家也很喜歡我在這4部電影裏的演出，席上各人對我拍攝電影的角色取向均很有興趣，我就告訴大家，作為演員，就是不斷尋求好角色，最希望是不要重複，並為角色賦上生命，這就是我接戲的原則。」

城城又提到電影旅程中，他特別感謝啟蒙老師張叔平與譚家明。

《麥路人》獲評審高度評價

《麥路人》是「倫敦東亞電影節」閉幕電影，城城穿禮服型爆現身。大會主席讚城城在戲中演淪落街頭的潦倒金融才俊角色、被打垮的低下層，極具張力又細膩，獲評審高度評價，沒有花巧搞大型特技，充滿戲味與人情味，是近年難得一見的話題佳作。