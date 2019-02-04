TVB節目巡禮改錄影 李佳芯擔正《殺手》出鏡一閃即逝

娛樂組

TVB《節目巡禮2020》分戲劇與綜藝節目，熒幕亮相皆是人氣小生與花旦，王浩信、陳煒、朱晨麗、蕭正楠、馬國明、張振朗及龔嘉欣等曝光度極高，早前因網上言論惹內地網民斥「港獨」的李佳芯（Ali）慶幸還有一閃即逝的出鏡機會。

張曦雯取代Ali演《踩過界II》

在《殺手》中Ali是女主角，但預告片佔大部分也是兩名男主角陳豪與黎耀祥，還有龔嘉欣的出鏡機會也較高。至於Ali只在鏡頭前一閃而過，有一個射擊的鏡頭。Ali今年6月呼籲登記選民而惹內地網民斥港獨，傳被內地封殺，她多次公開澄清，但完成了《愛美麗狂想曲》後便「被」休息。《踩過界II》易角由張曦雯取代，近日Ali在社交平台分享外遊照片，似自我放逐。

吳岱融要姜大衛舔腳板最震撼

節目巡禮標榜「創新主導」，但介紹一系列來年劇集《使徒行者3》﹑《法證先鋒IV》﹑《降魔的2.0》﹑《踩過界II》皆是續集，其他還有《黃金有罪》、《大醬園》、《唐人街》、《殺手》、《那些我愛過的人》及《反黑路人甲》（前名《極道怪咖》）等。《踩過界II》除了張曦雯加入外，還有秦沛助陣。《黃金有罪》有張兆輝、蕭正楠、洪永城、黃智賢等，預告片最震撼卻是吳岱融赤腳伸向姜大衛，要對方舔腳板，相當重口味。因黃心穎要重拍的《法證先鋒IV》有四哥（謝賢）客串，四哥氣場好勁，施展其「強項」掌摑一個演員，未知誰遭殃呢！

《茶餐廳》疑似抄韓國節目

綜藝節目有無新意？《我不是練習生》真人騷算新鮮，視帝、視后做導師，藝訓班學員參與。其他飲食、煮餸及旅遊節目，繼續鼎爺、肥媽、陸浩明，加入黎諾懿主持《中國美食100強》，這名港普教父到內地尋美食，娛樂性豐富。黃智雯、蕭正楠、曹永廉及袁偉豪宣傳新節目《茶餐廳》，一班小生花旦經營餐廳，這條橋韓國節目做過好多，內地版有黃曉明、趙薇、舒淇等《中餐廳》也拍了3季。TVB《茶餐廳》有香港地道菠蘿油、「茶走」等，是否算有新意？