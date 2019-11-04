黎瑞恩巡唱散播正能量

湯寶如蔡一傑可幫忙做嘉賓

黎瑞恩親自構思個唱主題，認為做人開心就得，無需理別人怎樣看，「今次個唱形式就好似一本故事書，道出每個人經歷，包括夢想、感情、失敗及開心，其實每件事都要正面去面對。我覺得人都需要快樂，思想不要太極端，不要沉淪在不開心，譬如失戀，很多人都不會想其實可能有一段『正嘢』等着自己；可能上天已安排有些事必須經歷的」。

談到個唱籌備進展，她表示今年為工作及照顧留學子女經常周圍飛，自覺似空姐，所以暫時連歌單都未決定。

可需要排舞？她說：「叫他們自己跳啦！我跳到好似甩手操就不好了，還是以歌藝取勝吧！」對於好友湯寶如及蔡一傑因社會動盪而取消演唱會，她說：「好慘！應該是推遲吧！不是取消，或者可以先過澳門開，也可以先幫我做嘉賓。」

記者：林祖傑