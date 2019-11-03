讚日本非洲大男人有承擔 陳貝兒見識各地「人夫」期待新戀情

《嫁到這世界邊端3》共15集，已看了尼日利亞人妻 Serena、摩洛哥的小霞、 跟住意大利老公周圍去的Karen、新疆人妻 Grace，還有日本德之島耕田的 Cathy。陸續登場有法國整餅的小雲、比利時5名孩子之母，還有破格的比利時港男「人妻」Stephen，每個故事皆精彩令人感動。今輯口碑不俗，收視更打破上兩輯成績，相信已儲下一班捧場客。

不再是「大喊包」

Janis由拍第1輯時做「大喊包」主持，到現在訪問時理智中不失感性，都代表着她過去兩年的心路歷程。拍攝第1輯《嫁到這世界邊端》時，她忍着婚姻破裂之痛，訪問別人幸福婚姻故事，鏡頭前她比受訪者流淚更多，現在她成長了，變得更堅強。提起「大喊包」往事，她接受《明報》訪問時說：「大家都知我之前的經歷，這不是秘密，現在看到別人婚姻幸福的成功例子，我見到真愛，對愛情的信心更大！」

提到今次《嫁3》的旅程，路程艱辛與危險程度是3輯之最，她說：「有說今次是最後一輯，我當最後一次來做，所以要做到最好，觀眾也當睇最後一輯。其實還有些很吸引的故事未拍，若反應好，希望會繼續做下去。」

比利時同性婚姻的角度

今次比利時的受訪人妻中包括港男Stephen，Janis說：「暫時同性婚姻在華人社會未普遍接受，Stephen不介意公開他的故事，很勇敢！能忠於自己選擇、不理會世俗眼光，他的故事好特別。」她跟Stephen相處似姊妹般投契，「第一日到達比利時，Stephen接我們到他家中休息，並安排了晚飯，更為我準備房間，初時我怕太打擾對方了，但敵不過他的好客熱情，工作人員亦放心我留宿，於是我便住了1星期，真正感受到比利時家居生活」。Janis在訪問前先了解Stephen意願，是否需要避忌某些話題，但他坦蕩蕩，無所不談。

為愛情冒險要懂得判斷

Janis視受訪的海外人妻為朋友，所以對帶300萬投資民宿、嫁到摩洛哥的小霞說：「這可能是世紀騙局！」Janis解釋：「小霞的決定好冒險，我相信這是吸引力法則，她很positive，敢為愛情賭一鋪。不過，每個人情况不同，不要胡亂學她，要懂得判斷，小霞是成功例子，但有更多不成功例子。」

仍然相信有真愛

Janis拍攝3輯《嫁到這世界邊端》經歷了不同心境，拍攝第1輯時她經歷離婚，現在是自由的單身族。她眼看這班海外人妻面對如此大的困難，也一一克服，跟另一半走在一起，讓她更相信愛情。單身的她對愛情有期待，但愛情來到前，她也享受單身充實的生活、工作帶來的滿足感。問Janis認識了世界各地「人夫」，覺得哪個國家最適合她？她笑說：「法國與意大利人好浪漫，但日本或非洲的大男人性格也值得欣賞，代表他們對家庭的承擔。緣分好難講，遇到時才知道誰最合適。」

記者：唐嘉晞