朱潔儀計劃遊法意 盼識浪漫男陪寫生

Donna表示今次在藝術攤位內展出13幅個人畫作，以蝴蝶、花朵、孔雀為題，當中6幅已售出，合共超過30萬元，名為「最愛」的花畫，在畫展前已被買家認購，她說：「我無問買方身分，不過好開心有人欣賞，多謝晒！」她稱沒想過畫作能賣出，今次算是對自己有個交代。Donna自爆平時在家中畫畫不修邊幅，心情也會受天氣影響，落雨特別有靈感，希望下次到法國、意大利等浪漫的地方取景，順道結識朋友，「如果有浪漫的人陪我寫生更加好，最好另一半都欣賞藝術品」。談到近期社會動盪，可有影響創作？她說：「藝術是藝術，藝術培養到人的耐性和自信，我都想組織港姐書法、畫畫會，帶多點歡樂給其他人。」

梁佩瑚暗中做媒人

梁佩瑚表示與Donna是同屆港姐，彼此感情有增無減，也有嘗試介紹好男仔給Donna，「她靚女又識畫畫，不用硬銷，我有幫她留意，趁聚會暗中介紹，但她是處女座，要找零死角的對象，緣分好難講，需要發掘，我和老公都是朋友介紹認識的」。其胞弟梁焯皓將於12月15日迎娶歌手戴辛尉，她表示最近忙於幫手辦喜事。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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