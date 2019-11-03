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2019年11月3日星期日
落選港姐范莎莎雙料季軍 張雯亞軍 羅思雅大熱奪亞姐冠軍
得獎名單
羅霖初見佳麗嘩一聲︰有點得人驚
終於飲到陳山聰杯茶 契姐伍詠薇開心流淚
朱潔儀計劃遊法意 盼識浪漫男陪寫生
周焯華著全家福Tee為老婆慶生
讚日本非洲大男人有承擔 陳貝兒見識各地「人夫」期待新戀情
唱《牛下女高音》片尾曲獲讚 吳岱融新加坡當兵學唱功
與C AllStar作品內地網同被下架 RubberBand泥蜢：樂得自在
慶祝明年入行30周年 蓋鳴暉搞大型演出
難叫人入戲院 王宗堯：新片當紀念
參與氣候變化抗議 第四度被捕 珍芳達預告莎朗史東變形俠醫加盟示威
新劇觀衆滿意度 米倉涼子贏木村拓哉
權相佑食番薯減17磅拍動作片
前Crayon Pop成員當網紅 傳騙財騙感情
安宰賢辭演 《新西遊記7》收視升
台式黑幫劇《罪夢者》 張孝全越獄救子 甄珍兒子咬檳榔爆粗
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【明報專訊】（請看附圖）（攝影：鍾偉茵）
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