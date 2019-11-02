IU新歌姍姍來遲 一出撼贏少時太妍

韓國歌手推出新碟的宣傳方式（俗稱：打歌），與香港樂壇截然不同，本地歌手通常逐首歌曲「派台」，宣傳期較為長；反觀韓國歌手有指定宣傳期，過後便將不再露面。

悼念Sulli煞停宣傳

韓國歌手定下出碟日期，在發行前先透過社交媒體作預告，出碟當日透過網絡公開新歌的數碼版及MV視頻，翌日才發行實體專輯，接着亮相各大電視台的音樂節目，並舉行演唱會等宣傳活動。

就以IU為例，上月宣布推出全新專輯《Love Poem》，並落實舉行巡迴演唱會造勢。有誰估到宣傳期開始前，她的閨密兼女團f(x)前成員Sulli突然自殺身亡，令她大受打擊，新碟宣傳即時叫停，並延後專輯發行日期。由於演唱會門票早已售罄，IU只好改變計劃，昨日推出同名主打歌《Love Poem》，配合巡迴演唱會今日（2日）在光州揭幕。

《Love Poem》昨日公開短短1小時已登上韓國多個串流音樂排行榜冠軍，例如在音樂網站Melon，IU新歌擊敗MC夢的《Fame》，以及少女時代成員太妍的《Spark》，輕易登上冠軍。

提起太妍，上月28日推出專輯《Purpose》，主打歌一直霸佔排行榜三甲位置，實體專輯銷量達12萬張，超越IU上張大碟《Palette》10萬張的成績，可見二人地位，堪稱平起平坐。

現年26歲的IU，早在15歲出道，翌年推出專輯《Growing Up》，憑主打歌《Boo》爆紅。2010年她憑一曲《好日子》的「三階段高音」成為熱話，奠定其實力派女歌手地位。2011年IU進軍戲劇界，處女演出韓劇《星夢高飛》與2PM成員祐榮合演情侶，演技備受讚賞，迅速躋身韓劇女主角之列，擔綱主演《最佳李純信》、《漂亮男人》、《製作人們》、《步步驚心：麗》、《我的大叔》及近作《德魯納酒店》。

韓國男神自認粉絲

IU能演能唱，不少圈中人都自稱粉絲，演唱會吸引不少「男神」做座上客，包括李準基、朴寶劍等，韓劇《太陽的後裔》宋仲基與宋慧喬，離婚前亦曾結伴睇騷，就連紅遍國際的BTS成員柾國，也曾公開表示IU是其理想對象。