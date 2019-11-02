紐約書店櫥窗直擊變身過程 Heidi Klum異形襲萬聖節

現年46歲的Heidi Klum，一向被稱為「萬聖節女王」，每年的派對造型，不惜工本之餘，更愈來愈誇張，由已故流行曲天王米高積遜（Michael Jackson）的經典MV《Thriller》主角狼人、《夢城兔福星》性感尤物Jessica Rabbit、《進擊的巨人》的巨人，到去年扮演《史力加》的費安娜公主等，每次都能掀起話題，難怪有網民認為，能夠超越Heidi Klum的，恐怕只有Heidi Klum。

前日在紐約某大書店的櫥窗內，她跟特技化妝師團隊早已準備就緒，一邊「變身」一邊透過社交媒體作出即時報道。由於今次造型相當驚嚇，有網民留言猜測Heidi Klum是否扮演喪屍？亦有人估計是科學怪人，結果卻是面目猙獰的外星異形。經過10多小時的努力後，她終於趕及在派對開始前，完成整個變身過程。

「X教授」婚後首合照

除了Heidi Klum外，不少娛樂圈夫婦都高調合體慶祝萬聖節，例如早前有傳秘密再婚的「X教授」占士麥艾禾（James McAvoy），昨日透過社交媒體上載他跟「疑似」第2任妻子Lisa Liberati的親暱合照，二人均戴上彩色假髮，襯托情侶裝打扮，為秘婚傳聞增添可信性。

此外，《華爾街》金像影帝米高德格拉斯（Michael Douglas）亦偕妻嘉芙蓮薛達鍾絲（Catherine Zeta-Jones）出席萬聖節派對，前者扮作經典電影《沙漠梟雄》的男主角彼得奧圖（Peter O'Toole），後者則模仿《八時餐會》女星珍哈露（Jean Harlow），倒也維肖維妙。

另一方面，分別在Marvel超級英雄片《復仇者聯盟》扮演「邪神洛基」的湯希丹斯頓（Tom Hiddleston），以及電視劇《夜魔俠》飾演同名主角的查理葛斯（Charlie Cox），最近因合演百老匯舞台劇《Betrayal》而結成好友，本周三晚趁劇終後，竟想到交換戲中戰衣，然後走到劇院外跟粉絲見面，令現場氣氛迅速高漲。