預演婚禮 林峯張馨月拍拖賀陳山聰

伍詠薇逼陳山聰斟茶

到賀好友還有陳山聰恩師李添勝、契姐伍詠薇與老公練海棠、胡定欣、李施嬅、胡杏兒、唐詩詠、吳卓羲、曾志偉、佘詩曼、袁偉豪與女友張寶兒、陳展鵬與老婆單文柔等。伍詠薇說見到山聰斟茶給哥哥時看到喊，但她只是契姐，或者逼山聰閂埋房門斟茶給她，她一定要飲杯茶。因他們這對患難契姊弟不容易，見山聰終於成家立室，工作成績又好好，希望他可以三喜臨門快點生B。她讚新娘好靚又斯文大方，還令山聰改變很多。

吳卓羲呻畀林峯爬頭

吳卓羲認識山聰逾20年，望山聰再下一城攞視帝喜上加喜。他獨自到賀感嘆道：「我有點失落，看緣分到就有，暫時未物色到，如物色到我都想盡快結婚。真係慘，重畀林峯爬頭！我會努力，放心。」

胡定欣與山聰由同事、跑友變成知己，見對方找到一輩子愛人，戥他開心。胡蓓蔚透露同區村民安排驚喜送給新人。袁偉豪與張寶兒甜蜜放閃，被問何時到他結婚？他說排定隊差不多，快了！有好消息會通知大家。

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