陳山聰娶Apple喊住宣誓 承諾牽手走到白頭

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

陳山聰的婚禮雖然一切從簡，但仍跟足傳統儀式，前一晚穿上紅色睡衣上頭，嫂子就送贈陳家裙褂給Apple。昨晨一對新人穿上中式禮服及裙褂斟茶給長輩，其間因山聰難抵天氣熱，破格換上白色西裝馬甲露腋毛十分出位，隨後一對新人再換上西式禮服及白色婚紗簽紙註冊。山聰在社交平台向太太發表愛的宣言：「我會牽着你的手走到白頭！」

咀足一分鐘 甜蜜滿瀉

晚上陳山聰換上花西裝，Apple則穿上Deep V簡約婚紗，戴着山聰送的兩卡鑽戒見傳媒，兩人咀足一分鐘任影，甜蜜滿瀉。山聰獨自受訪，稱太太不慣面對傳媒，轉妝轉髮型亦很疲累。他表示早上斟茶給長輩及簽紙註冊，當中最感動是宣讀誓辭，「我拍了多年劇，說過不少誓辭及感人對白，以為自己會好冷靜，但一拿起讀自己個名，即時忍不住飲泣，太太是我預期之內，跟我向她求婚一樣依然好冷靜，反而贏了我」。

否認奉子成婚 生B隨緣

陳山聰表示好開心，今年與太太一起踏入第6年很感恩，終於進入另一個階段，會對太太更好，每日開開心心，希望以後能一起簡單快樂生活。他稱生B隨緣，如上天賜給他們，他們一定會好好去珍惜。問想不想結婚、生B及攞視帝三喜臨門？他說：「我真的平常心，《金宵大廈》好好反應，希望獲『最佳劇集』，這也是很大的獎項。」早前傳他奉子成婚，昨日未見Apple有孕味，他再次否認，還笑道：「未！我《大步走》緊，走得這麼忙，其實真的幾攰，邊有充足時間，拍到11月底，之後又要忙於出外工作，應該要到過年後才可以出發度蜜月，太太不喜歡太凍的地方，想去暖少少的地方。」

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