港台取消《十大中文金曲》頒獎禮 周國豐：特事特辦不涉政治因素

娛樂組

港台聲明中提到《第42屆十大中文金曲》的頒獎禮和音樂會，改為製作跨媒體特備節目，總結香港樂壇2019年的成績及宣布所有獎項的結果，安排於2020年1月下旬播映。有關《第42屆十大中文金曲》投票期由即日開始至11月10日，公眾投票支持喜愛的歌曲與歌手。

社會氣氛緊張 考慮安全問題

周國豐被問及取消頒獎禮是否避免直播中有人在台上或台下叫口號尷尬？是否跟被指浪費納稅人金錢有關？他說：「作這決定的原因只有『安全』的考慮，沒有想過是否有人叫口號，更沒有政治因素影響。」他解釋有關製作費早有預算，原本的資源會調動製作特備電視節目。外界有揣測港台被cut製作費或什麼政治原因，根本沒有這回事。每年頒獎禮早作部署，因近幾個月來的社會氣氛緊張，一直也留意發展，因10月是死線作最後決定製作形式。早前港台向唱片公司與業界人士徵詢意見，雖不是百分百認同這改變，但大部分意見也支持港台的決定。《十大中文金曲頒獎禮》是港台金牌節目，周國豐說：「今次是特事特辦取消了兩個公眾活動，但仍會頒發獎項，亦不是以後沒有了十大中文金曲頒獎禮。」他又透露本年度的「金針獎」從缺，過往亦試過，沒特別原因。

叱咤勁爆勁歌如常舉行

對於港台取消頒獎禮的決定，商台未受影響，發言人表示：「本年度叱咤樂壇流行榜頒獎禮將如期於2020年1月1日假會展舉行，最新消息將於官方網站公布。」至於新城《勁爆頒獎禮》，新城知訊台執行總監程凱欣回覆《明報》時，不評論港台的做法，但新城的頒獎禮則如常舉行：「新城今年繼續舉行，承接去年用了好多數碼平台，以及跟聽眾之間互動，今年繼續會向這方向走，而且頒獎禮形式會破天荒，讓音樂及聽眾之間的距離可以拉近些，詳情稍後公布。」無綫企業傳訊部回應說：「無綫《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》將如常舉行。」

英皇環球尊重港台決定

唱片公司方面，英皇與環球唱片也表示尊重大會的決定，英皇發言人稱雖取消頒獎禮，但相信港台會以其他方法給予歌手們肯定與鼓勵。歌手李幸倪說：「頒獎禮是年度盛事，每次能參與其中，我都覺得很榮幸，今次停辦都覺得有點可惜，不過都會尊重大會的決定，不論今年有沒有這張『成績表』，我都會繼續努力做好音樂。」