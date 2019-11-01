Disney+本月開台 彼思動畫三連發 真人版《超人特工隊》最吸睛

就在Disney+開台前夕，昨日再有新作預告，正是由彼思動畫製作的《Forky Asks A Question》、《SparkShorts》及《Pixar IRL》，首條預告片同時曝光後，筆者認為把彼思動畫角色真人化，並以真人騷作包裝的《Pixar IRL》最有趣，也最令人期待。

動畫角色現實登場

顧名思義，《Pixar IRL》以彼思動畫角色出現在真實生活（In Real Life）作為最大賣點，從預告片段可見，《沖天救兵》的童子軍羅素、《超人特工隊》成員「飛毛腿」小飛、《太空奇兵·威E》的機器人瓦力、《海底奇兵2》的八爪魚「阿亨」、《怪獸公司》的黃色工程人員，甚至《玩轉腦朋友》的情緒控制器等，分別現身美國街頭，跟途人進行互動，可以想像有多搞笑。

例如由童星扮演小飛，穿著《超人特工隊》紅色制服，把秒表交到途人手上，請對方代為計時，然後施展戲中「飛毛腿」本領，不難估計他將一去不返，攝製隊在旁偷拍途人「癡癡地等」的無辜表情，應該可以博得觀眾一笑。

小叉探索哲學問題

另一方面，《Forky Asks A Question》取材自《反斗奇兵4》新角色「小叉」，一季分成10集，每集由小叉提出一條充滿哲學意味的問題，例如「什麼是愛情？」「什麼是時間？」諸如此類，然後由同片角色如抱抱龍、彈弓狗等回答，無論答案是搞笑抑或認真，以《反斗奇兵4》全球累積票房突破10億美元（約78億港元）的受歡迎程度來看，此劇毫無疑問一定捧場者眾。

透過短片發掘新星

根據彼思動畫的慣例，每次放映長片前，先以短篇動畫打頭陣，對於入場觀眾來說，這是一碟可口的「前菜」，但對彼思的動畫師而言，則是「上位」的競技場，例如去年開畫的《超人特工隊2》，便帶挈了華裔動畫師石之予自編自導的《包寶寶》，贏得2019年奧斯卡最佳動畫短片獎，意義相當重大。

有見及此，彼思在今年初推出SparkShorts計劃，把旗下動畫師分成多個小隊，各自製作一條短片，如今便成為《SparkShorts》的主要內容，結集《Kitbull》、《Smash and Grab》、《Purl》、《Float》、《Loop》及《Wind》合共6齣作品，且看誰先跑出？