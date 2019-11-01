《上流寄生族》12項提名成大熱 潤娥首爭青龍獎影后

文：蘇珮欣

奉俊昊執導、宋康昊主演的《上流寄生族》，早前代表韓國競逐明年奧斯卡最佳國際電影獎（即最佳外語片）。電影衝擊奧斯卡之前，先進攻韓國青龍電影獎。大會昨日公布提名名單，《上》片有12項提名，包括最佳電影、導演、男女主角、男女配角、劇本、攝影、剪接、音樂及美術，成為今屆青龍獎最多提名的候選作品，跟隨其後的是獲得8項提名的《炸雞特攻隊》，並與《上流寄生族》、《我們與愛的距離》、《勁舞Dancing癲》及《EXIT：極限逃生》齊齊角逐最佳電影殊榮。

入圍最佳男主角的是《炸雞特攻隊》柳承龍、《沒有你的生日會》薛景求、《上流寄生族》宋康昊、《5時恭候的證人》鄭雨盛及《EXIT：極限逃生》趙正鍚。

提起《EXIT：極限逃生》，此片女主角潤娥首度角逐青龍影后，不過對手相當強勁，包括《沒有你的生日會》全度妍、《救韓大時代》金惠秀、《上流寄生族》趙如晶，以及《抗拒：柳寬順的故事》高雅星。面對全度妍、金惠秀等影后級強敵，可謂勝算甚微。

綜藝節目《Running Man》主持李光洙今年憑電影《我的特別兄弟》入圍最佳男配角，而韓劇《經常請食飯的漂亮姐姐》丁海寅則憑新片《愉悅的音樂專輯》角逐最佳男新人。

宋康昊最受韓迷歡迎

提起《上流寄生族》，韓國市場調查公司蓋洛普（Gallup）昨日公布2019年韓國人最喜愛的歌影視藝人排行榜，宋康昊以得票率10.1%榮登最喜愛演員冠軍，《屍殺列車》馬東錫及《墨攻》安聖基分別排第2、3位，十大位置包括河正宇、鄭雨盛、李秉憲、黃政民、劉海鎮、張東健及申星一。

電視演員方面，韓劇《心情好的日子》崔佛岩位列榜首，力壓《耀眼》女星金惠子，《男朋友》朴寶劍與宋慧喬分別排第3、4位，喬妹的前夫兼《阿斯達年代記》宋仲基則排第9。男團防彈少年團則獲選為韓國人最喜愛的歌手冠軍。