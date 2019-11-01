傳《全民造星II》因政見換導師 陳潔靈認頂替劉美君：有智慧處理人生問題

記者：陳釗

身為導師之一的陳潔靈為專招攬靚仔參賽者解釋：「參加比賽外表和造型很重要，外表不吸引會蝕底，較難殺出重圍，所以過關斬將都要講策略。」她對其組員很有信心，有何心水大熱？陳潔靈表示看好（28）MC、（20）Oscar Li、（24）Mike、（35）Will及（64）Aiden等。期待（82）Hugo、MC和Mike三名唱得之人打入10強，一決高下。

自問不及花姐惡

陳潔靈導師之位原本由劉美君擔任，有傳因劉美君於facebook發表撐警言論，引起部分網民不滿，而被踢出節目。陳潔靈承認頂替對方出任導師，又坦言之前沒看過這節目，但有次從報道看到劉美君、郭偉亮和火火做節目的合照，頓時大感羨慕，「之後沒隔多久，就收到ViuTV邀請做節目導師，當刻也不理那麼多，找我便做，當時又不知有個網紅叫花姐，上網看資料看她有幾惡，我之前做《超級巨星》已經被人說惡，但跟她是蚊髀同牛髀」。

對於有傳劉美君因撐警言論而於節目消失，陳潔靈表示都是加入後才有聽聞，會否避忌相關言論？她說：「我向來很低調，在facebook多數發放正能量，同埋我是學佛，會有智慧地處理人生問題；很開心這數個月來跟一班年輕人，以正能量去互相影響，在風雨底下繼續創造音樂和藝術。」

MIRROR參賽壓力大

MIRROR將再度參賽，與一班師弟對戰。隊長Lokman坦言壓力大，要自行設計表演項目，不能「揸流攤」。

成員Ian則稱因他們是後期加入，與參賽者未建立默契，需要時間磨合，但同時亦感兩難，「我們給意見又怕被以為MIRROR話晒事，不給又擔心說不投入參與」。

問有否信心贏師弟？Lokman稱MIRROR最多只會進入「專業大獎」的10強，不用爭獎。

談到姜濤於預告片中與經理人花姐吵大鑊，姜濤笑指沒想過這樣剪輯，大家知道背後原因後，一定會覺得很無聊和好笑。